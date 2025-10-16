La exposición ‘Duerme, duerme la niña loba’ de Ángela Rodríguez abre sus puertas en La Cilla de Olvera

La sala de exposiciones del Centro Cultural La Cilla acoge hasta el próximo 23 de noviembre la muestra 'Duerme, duerme la niña loba’, primera exposición individual de la artista olvereña Ángela Rodríguez Álvarez en su localidad natal. La exposición puede visitarse en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas.

La inauguración, celebrada recientemente, contó con la presencia de la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma; el comisario de la exposición, Wolfgang Berus; el concejal-delegado de Cultura, Antonio Jesús Márquez; así como familiares, amigos y numerosos vecinos que quisieron acompañar a la artista en este importante hito de su trayectoria.

La muestra reúne una veintena de obras que abarcan pintura, dibujo, escultura y poesía, configurando un universo visual cargado de simbolismo. En ellas, Rodríguez explora la niñez, lo animal y lo inocente como elementos que se transforman en símbolos de una poética entre la herida, la ternura y la ingenuidad, utilizando la luz, el color y el gesto como vehículos expresivos.

El artista alemán Wolfgang Berus, afincado en Olvera y comisario de la exposición, destacó durante la presentación el “enorme talento y capacidad de imaginación” de Rodríguez. “En una época en la que ya nada me impresionaba, conocer a Ángela y su obra fue una revelación”, manifestó.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, Ángela Rodríguez ha desarrollado una trayectoria multidisciplinar en la que combina distintas técnicas y lenguajes artísticos. Ha participado en exposiciones colectivas de ámbito institucional y ha sido seleccionada en certámenes nacionales e internacionales de arte contemporáneo, como los Premios Alonso Cano 2024, la 12ª Bienal Internacional de Cerámica de Talavera de la Reina y el Premio de Arte Contemporáneo de Granada 2024. Además, su faceta literaria fue reconocida recientemente con un galardón en el XLVII Certamen Poético Nacional Ciudad de Archidona.

Con 'Duerme, duerme la niña loba’, la artista invita al público a adentrarse en un territorio de contemplación e inocencia, un espacio donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza creadora y la belleza se abre paso entre los claroscuros de la experiencia.

La exposición permanecerá abierta al público en el Centro Cultural La Cilla hasta el 23 de noviembre, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad única para descubrir la sensibilidad y la potencia creativa de una de las artistas emergentes más destacadas del panorama andaluz.