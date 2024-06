Un ex preso de Puerto III: "En los patios todo el mundo hablaba de las compraventas de permisos"

Cádiz/"El sistema penitenciario español es un desastre". Esta frase la podría decir cualquier director de prisiones, funcionario, preso o familiar de preso, pero quien la dice es Guillermo, un licenciado en Derecho que lo ha sufrido en primera persona. Guillermo cometió con 21 años un delito de tráfico. Atropelló a otro joven en una fiesta en Conil en 2008. La víctima sufrió algunas heridas de las que se pudo recuperar y Guillermo fue condenado por intento de asesinato. La habitual demora de la justicia hizo que Guillermo empezara a cumplir su condena seis años después cuando ya había encauzado su vida. Tenía trabajo, una novia con la que planeaba casarse y estaba terminando la carrera de Derecho. Su ingreso en Puerto 3 en 2014 dinamitó todo aquello. Perdió la novia, el trabajo y, durante su estancia en prisión, falleció su padre. Esto hizo que parte de su estancia en prisión lo hiciera bajo una profunda depresión.

En 2022, cuando ya llevaba unos años fuera, había terminado la carrera y había encontrado un nuevo trabajo accedió a hablar con este medio para la elaboración del podcast Preso Pacheco, sobre la estancia del ex alcalde de Jerez en prisión. Pedro Pacheco había ayudado a Guillermo en sus estudios de Derecho. Guillermo explicó cómo era Puerto 3 por dentro y ahora aquel testimonio cobra actualidad ante los hechos que están saliendo a relucir tras la investigación de la Guardia Civil en el centro.

Guillermo habló de los favoritismos en prisión: "En los patios todo el mundo hablaba de lo de la compra venta de permisos. Que no sé quién iba a quedar con fulanito y su madre le va a dar un sobre con unos miles de euros y a los pocos meses se iba a ir de tercer grado... Favoritismo muchísimo, de meter móviles, los que le caen en gracia comen pizza, en mi módulo había alcohol, burger king, pollo asado, que todo eso estaba prohibidísimo… Pues unos lo tenían y otros no".

Según él, era el director de la cárcel, Miguel Ángel Rodríguez, el que decidía cómo de vivible o invivible podía ser tu estancia en prisión: "Era el director el que decidía si te trataban mejor o peor porque si estás en el módulo de respeto bien, pero si te castigan en el módulo del escupitajo, como le llamaban al módulo 8, porque todo el mundo allí escupe en el suelo, te puedes ir preparando. Y allí puedes acabar por cualquier tontería. El módulo 8 era el del anti respeto. Allí es todo chillando , se te cuelan en las llamadas, en el economato, un ruido escandaloso. Allí no hay actividad ninguna. Consiste en pasar la mañana fuera, en el patio, que está lleno de basura, mendrugos de pan, gaviotas... Era como vivir en un estercolero".

También denunciaba la arbitrariedad en la junta de tratamiento: "Tú puedes entrar en prisión y a los tres meses te hacen la clasificación inicial. Lo suyo para delitos menores tendría que ser que estás tres meses, descubres que la vida no es de color rosa y te pasan al Centro de Inserción Social, pero eso sólo lo hacía el director con sus cuatro amiguetes. En contra de eso estaban muchos funcionarios y te lo comentaban. Cuando se hacía la votación en la junta de tratamiento había que votar que sí por cojones a éste porque lo decía el director y si no te puteaba. Eso se hace con los cuatro votos del equipo directivo por un lado y los cuatro votos del equipo técnico por el otro. El equipo técnico es el psicólogo, la trabajadora social, el jurista y el educador, que la trabajadora social me ha visto un día, la psicóloga después de cinco mil cartas que le escribí me vio un día, el educador no me vio nunca, tener una entrevista nunca, y el jurista tampoco me vio nunca. Te vota gente que ni siquieta ha mediado contigo dos palabras. Y si uno dice que no a lo que dice el director pues ya tiene problemas. En definitiva, en la junta de tratamiento serían ocho, pero se hacía lo que decía el director. No veas tú cómo te sientes cuando entra una persona con más condena que tú y a los tres días ves que se va de permiso y tú no. No veas lo que te entra por el cuerpo. Te subes por las paredes del chabolo".