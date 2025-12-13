España tendrá 1.155 toneladas más de atún rojo en el reparto comunitario de la cuota

Buenas noticias para el sector almadrabero de la provincia de Cádiz. La Unión Europea confirmó este viernes que a España llegará el aumento del 17’03 % en la cuota de pesca del atún rojo salvaje, lo que quiere decir que las diferentes pesquerías tendrán aproximadamente 1.155 toneladas más, con lo que España pasa de las 6.783 toneladas de que dispuso en 2025 a 7.938 toneladas aproximadamente.

Con el aumento aprobado por el ICCAT en la reunión de Sevilla, la UE aumentará 3.661,62 toneladas, pasando de 21.503 a 25.164,62. En el último reparto, España se quedó con 6.783,67 toneladas; Francia tuvo 6.693,70; Italia, 5.283; Croacia, 1.057,97 toneladas; Portugal, 637,88; Malta, 433,43; Grecia, 349,61 toneladas; Chipre, 188,09; mientras que otros estados miembros se repartieron las 75,65 restantes.

El reparto, atendiendo a los mismos criterios y porcentajes, deja a España con 1.155,15 toneladas más, hasta alcanzar esas 7.938,82. Mientras que Francia se queda con 7.833,53 e Italia (el tercer país que más cuota recibe) se conformara con 6.182,61.

Ahora habrá que estar atentos para comprobar si este 17% de subida se transforma en un considerable aumento para las cuatro almadrabas gaditanas (Barbate, Conil, Zahara y Tarifa). Lo contrario podría abrir una nueva grieta en un sector que lleva más de una década de estrecheces y que empieza a ver la luz con la recuperación del stock de atún rojo salvaje.