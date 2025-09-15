La Escuela Infantil La Traiña, de Barbate, reconocida en los Premios Europeos a la Innovación en la Enseñanza

Cinco proyectos educativos en Cádiz, La Rioja, Las Palmas, Ceuta y Girona han sido reconocidos en los Premios Europeos a la Innovación en la Enseñanza en su edición de 2025, tal y como informó ayer la Comisión Europea.

Se trata de proyectos en el marco del programa Erasmus+ en la Escuela Infantil La Traiña (Barbate), el IES Escultor Daniel (La Rioja), la Escola Empúries (Girona), el IES Puertas del Campo (Ceuta) y la Escuela Oficial de Idiomas de Santa María de Guía (Las Palmas).

A nivel europeo se ha premiado a 117 profesores y colegios en más de 30 países que “han destacado en promover la ciudadanía activa” y logrado “ilustrar cómo preparan a los estudiantes de todas las edades con las habilidades para participar activamente en la vida pública”.

En el caso de los proyectos españoles, las iniciativas van desde actividades para aprender a identificar noticias falsas y sobre turismo sostenible en el tramo riojano del Camino de Santiago hasta intercambios entre profesores de diferentes países para conocer distintos enfoques pedagógicos para la educación de la primera infancia.

En un comunicado, la vicepresidenta de la Comisión Europea para Derechos Sociales y Habilidades, Roxana Minzatu, aplaudió la labor de los profesores y subrayó que, además de equipar a los menores con lo que necesitan para su futura carrera profesional, les aportan “habilidades básicas de ciudadanía y conocimientos cívicos”

Los proyectos ganadores podrán compartir sus experiencias en la entrega de premios, que se celebrará en Bruselas el 8 y 9 de diciembre.