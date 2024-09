El equipo de gobierno asegura que Vejer aún no se ha tocado techo en materia turística

El alcalde de Vejer, Antonio González, acompañado por parte de su equipo de gobierno, ha realizado un balance de los meses de julio y agosto, considerando que el municipio aún no ha tocado techo en materia turística.

Así, ha dado a conocer algunos datos, como las personas que han pasado por la Oficina Municipal de Turismo situada a la entrada principal de la localidad, en la avenida Los Remedios. Por ahí han pasado en el mes de agosto, y solo en su horario de apertura al público, 30.000 personas, la mayoría de nacionalidad española, aunque también ha sido alta la presencia de turistas de otros países europeos.

Otro dato relevante de la ocupación turística en el municipio lo marca la recogida de basuras, que ha superado el millón doscientos mil kilos en el mes más veraniego, como es agosto. Con el dato de que cada persona genera 1,3 kilos de basura por día, se estima que en agosto hubo una población flotante de 30.000 personas, alcanzando las 40.000 en el puente del 15 de agosto.

También ha destacado las vistas al museo de costumbres y tradiciones, por el que pasaron 8.013 personas, mientras que por el museo de Historia y Arqueología pasaron 4.390. Igualmente, destacable las visitas al castillo, donde el Grupo Scout Edén 309, atendió a 24.057 personas entre los meses de julio y agosto.

El alcalde también ha destacado que estos resultados son fruto no solo de la belleza natural y el patrimonio de Vejer, sino también de un programa de verano enriquecido con actividades culturales, deportivas y de entretenimiento, que han atraído a miles de personas, incluyendo la masiva participación durante la Velada en Honor a Nuestra Señora de la Oliva y la afluencia a la playa de El Palmar. “Estas cifras tienen que ser inspiradoras para otras administraciones, para que nos ayuden. Pido a la Diputación que en las próximas modificaciones presupuestarias que haga tenga en cuenta a Vejer. Que lo haga pensando que representamos a todo el mundo y hay que ir de la mano”.

A pesar de estos magníficos datos, el alcalde ha asegurado: “No nos vamos a conformar. Nuestro compromiso es seguir mejorando y fortaleciendo Vejer como un destino turístico de excelencia. Continuaremos trabajando para enriquecer nuestra oferta cultural y potenciar todo lo que nuestro pueblo tiene para ofrecer. Queremos que cada verano supere al anterior, y lo lograremos con esfuerzo, dedicación y una visión clara de futuro”.

“Vejer quiere seguir haciendo ese trabajo de diagnóstico, pero también de prepararse para el futuro. Queremos seguir trabajando en todas las áreas y materias con ese prisma de turismo de calidad, haciendo las cosas bien. Por eso desde la Delegación de Turismo se está trabajando para sacar adelante ese Plan de Calidad Turística que no deja de ser un proyecto trasversal que nos indique hacia dónde queremos ir. Vejer no puede seguir trabajando en la línea de la improvisación en materia turística. No podemos hacer las cosas con impulso, con ocurrencia, porque nos debemos a un sector clave”, explicaba el regidor vejeriego.

Este miércoles, 11 de septiembre se prevé celebrar la reunión de la Comisión Municipal de Turismo donde se analizarán estos datos y se darán a conocer los premios de turismo de este año y que se entregarán el próximo 27 de septiembre en una gala para conmemorar el Día Internacional del Turismo.