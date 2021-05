De la ruptura completa con Podemos en Cádiz a la incógnita del futuro de Kichi como candidato

El alcalde José María González Santos 'Kichi' se quedó a tan solo un concejal de la mayoría absoluta en las elecciones de hace dos años y recibía un espaldarazo electoral que podría aventurar un mandato mucho más tranquilo que el primero. En esta ocasión concurrió a las elecciones de mayo bajo marca Adelante Cádiz, que englobaba básicamente a Podemos y Ganar Cádiz (dentro de ella estaba Izquierda Unida).

El equipo de Gobierno cambiaba de manera radical y trataba de mejorar al anterior, que en su día había salido de los círculos cuando estaban en su apogeo. Ahora, con una candidatura que optaba a revalidar el mandato, se acabaron los círculos y la candidatura se hizo de una manera mucho más controlada.

Cádiz fue uno de los pocos sitios donde la formación de Podemos había revalidado la Alcaldía pero eso era algo más simbólico que real, porque la cuerda con la matriz nacional estaba a punto de romperse. Justo en el momento en el que Cádiz podía encontrar a un aliado en el Gobierno estatal con la entrada de Pablo Iglesias y compañía en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Teresa Rodríguez y Kichi decidieron romper definitivamente y escenificaron algo que se veía venir ya desde lejos y es que los anticapitalistas no comulgaban con Iglesias. Nada más hay que recordar la crítica del propio Kichi ante el que era su jefe nacional a cuentas de la compra de la casa en Galapagar.

Para colmo, hace pocos meses tuvo lugar la ruptura de Adelante Andalucía entre la parte de Teresa Rodríguez e Izquierda Unida. Aquí de momento esa división no ha tenido ningún efecto pero esa es una de las incógnitas que se abren de cara a las próximas elecciones. Eso sí, Ganar Cádiz ha seguido haciendo públicas sus quejas cuando veía que algo no se hacía bien, como ha ocurrido en el caso de las subvenciones a las cofradías o en el despido de dos empleadas de Asuntos Sociales. Lo que sí ha cambiado es que hasta ahora en la pata de Kichi siempre se había agachado loa cabeza hacia el exterior y en esta última la respuesta fue contundente.

Han sido dos años en el que la Corporación ya empezó con movida con la salida del que había sido cabeza de lista por Ciudadanos, Domingo Villero, de la formación naranja y pasándose al grupo no adscrito al mantener el escaño. Eso rompía los equilibrios ya que si el equipo de Gobierno, que tenía que pasar en la mayoría de las ocasiones por el PSOE para obtener la mayoría absoluta, ahora le bastaba convencer a solo un concejal que iba por libre.

Los 13 concejales le habían dejado al borde de la mayoría absoluta pero, al igual que en el anterior mandato, no se llegó a ningún pacto en la izquierda para asegurar la mayoría absoluta. En este sentido, las relaciones con los partidos de la oposición siguen siendo bastante complicadas, en especial en el caso de los socialistas, donde han chocado una vez tras otra. Por ejemplo, para el tema de los presupuestos, que sigue siendo una marca de la casa el que se vayan prorrogando con frecuencia.

Al año vino también la dimisión de uno de los que había sido uno de los bastiones del equipo de Gobierno en el anterior mandato, David Navarro, que ya en la última fase del mismo había caído en desgracia dentro de sus correligionarios y con los que salió perdedor en un pulso que echó para la lista electoral. Pese a ello, decidió seguir pero al año se apartó del camino.

Es también un mandato en el que la parte de Ganar Cádiz, que encabeza Martín Vila, también ha ido ganando peso dentro de este gobierno llamado de la confluencia.Lo que tendría que haber sido un período para intentar sacar proyectos adelante, se ha encontrado con una pandemia, cuya gestión del equipo de Gobierno ha sido muy criticada por la oposición. Ha sido también los meses en los que se ha intensificado el gobierno a base de tuit, es decir, un alcalde que opinaba de todo lo humano y lo divino y que creaba también algunas polémicas como la de la gordofobia.

Algunos temas han venido cargados de controversia, como el cambio de nombre del Estadio Carranza, que se ha encontrado con alguna oposición ciudadana.En este escenario, una de las cosas que había claras desde que Kichi llegó a San Juan de Dios, es que a los ocho años no volvería a presentarse a alcalde. Sin embargo, de manera sorpresiva y cuando la gente empezaba a hacer cábalas sobre quién podría ser la persona sucesora, Kichi dio un golpe de timón y dijo que estaba valorando la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones. Eso no es ni un sí ni un no, pero lo único cierto es que el panorama electoral cambia mucho dependiendo de la decisión que tome. De momento, lo que ha cortado de raíz son las habladurías sobre la sucesión.

Ese panorama incierto se vive en casi todos los partidos de la oposición. El PSOE, por lo pronto, se enfrenta a un proceso interno desde Andalucía hacia abajo que marcará su futuro. En Cádiz, está por un lado la actual portavoz, Mara Rodríguez, que está enfrentada en la actualidad a la parte que detenta el poder en el partido a nivel local, Fran González. Por este lado, el que puede dar el salto es el actual subdelegado del Gobierno, José Pacheco.

El Partido Popular tendrá que ver si sigue estirando a la vieja guardia o decide dar plenos poderes a las nuevas generaciones, mientras que Ciudadanos ya tiene muchos problemas internos a nivel nacional y tendrá que buscar una cabeza de lista si Lucrecia Valverde, que fue como número 2, no quiere ser esa persona.

De aquí al final de mandato, el equipo de Gobierno municipal tiene puestos casi todos los huevos de la cesta en los proyectos de la Edusi, aunque el principal de todos, el de los depósitos de tabaco, llegarán después de las elecciones municipales. Asimismo, hay otros muchos que dependen de subvenciones europeas para que puedan salir adelante.