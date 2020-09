La edil de Playas de Barbate, Sheyla Reyes (AxSí), considera que este municipio jandeño ha superado con nota un verano tan complicado en los 25 kilómetros de costa que separan Mangueta de Zahara de los Atunes. La concejala de Playas afirma que las expectativas para este verano “eran mucho peores con el tema de la Covid y las medidas que se habían impuesto, pero la verdad que el resultado ha sido muy bueno”. Considera que la ocupación hotelera en Barbate ha sido muy alta, lo que ha redundado en afluencia a las playas. Y ahí Reyes recuerda los dos cierres de playas que han tenido que afrontar este verano: uno al principio de la temporada en Zahara de los Atunes, Caños de Meca y Zahora por completarse el aforo permitido, y el otro una semana antes de cerrarse las playas, y fue por un positivo por coronavirus en uno de los vigilantes de la playa que se encontraba en Los Caños, una incidencia que se resolvió en menos de 24 horas.

Sobre estos vigilantes contratados por la Junta, la edil barbateña considera que había “algunos chavales inexpertos al tratarse de una bolsa de empleo”. En su opinión, “con un curso mínimo como el que han realizado, no estaban preparados, además de que sus competencias eran muy limitadas y su función era sólo de información”. “Muchos de ellos se encontraron con usuarios respetuosos con las indicaciones, pero otros no tanto, de ahí que hayan tenido muchos problemas porque prácticamente no les hacían caso”, apostilla Sheyla Reyes. No obstante, la edil andalucista agradeció la colaboración de la Junta de Andalucía, a la vez que también ha destacado el trabajo realizado por la Policía Local “porque han estado al pie del cañón y eso que tenemos la plantilla muy limitada”.