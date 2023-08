Los empresarios reclaman el tercer carril ante el colapso de la autopista

Un verano más, la autopista AP-4 que une las provincias de Cádiz y Sevilla se convierte cada día en una ratonera para miles de vehículos. Cualquier contratiempo origina atascos monumentales que hacen que para recorrer sus 93 kilómetros se necesiten varias horas. Por todo ello, la Confederación de Empresas de las provincia de Cádiz (CEC) ha reclamado la mejora urgente en las conexiones de transporte con la provincia de Sevilla.

Javier Sánchez Rojas, presidente de la CEC, asegura que “la octava provincia en población, Cádiz, y la cuarta, Sevilla, necesitan una mejora radical en las conexiones entre ambas, que están desbordadas”.

Entre Madrid y Cádiz, argumentan los empresarios, un segmento de 645 kilómetros de origen a destino, la Nacional IV es la única de las radiales que permanece incompleta, con un tramo de 60 kilómetros, entre Dos Hermanas y el Aeropuerto de Jerez, con tan solo una única vía.

A esto se le suma la antigua autopista AP-4, entre Sevilla y Cádiz, que absorbe ya a 10 millones de usuarios anualmente tres años y medio después de su liberalización, absorbiendo el flujo de vehículos pesados que anteriormente circulaban por la N-IV. Los datos del Ministerio de Transporte indican que el tráfico se ha incrementado en un 50 por ciento.

La situación se vuelve especialmente crítica en las fechas estivales, cuando las vías de acceso y salida a los destinos de costa colapsan en puntos de confluencia del tráfico, generalmente en la A4.

Sánchez Rojas asegura que es “imprescindible empezar las obras anunciadas del tercer carril en cada dirección de la antigua autopista Sevilla-Cádiz”. Del mismo modo, “no vamos a renunciar a que se complete el desdoblamiento de la Nacional IV porque ambas provincias, Cádiz y Sevilla, son un eje de vertebración de riqueza y empleo que no puede verse limitado con infraestructuras que no se han ampliado desde hace décadas”, sostiene el presidente de la CEC.

Sobre los efectos de los repetidos colapsos de la autopista, Javier Sánchez Rojas no esconde que “se ofrece una imagen tercermundista de ambas provincias. Hace unos días, el colapso obligó a montar un dispositivo de la Cruz Roja para repartir agua. Se tuvo que asistir a miles de coches atascados, con miles de historias a bordo de cada automóvil y consecuencias por el retraso de horas en la llegada al destino. Esta imagen no se corresponde con la realidad de nuestra provincia, líder en turismo y en capacidad de planta hotelera y pernoctaciones, un destino de primer nivel que no puede ponerse en riesgo”.

Rojas mantiene que los datos de la actividad logística de la provincia avalan la urgencia de estos proyectos de conexión vial, “un eje vertebrador de primer nivel en Andalucía que adolece de infraestructuras adecuadas”.

El dirigente empresarial asegura que “seguiremos recordándolo porque está en juego el desarrollo de nuestra provincia. En el mes de septiembre celebraremos un nuevo encuentro empresarial tras el celebrado en noviembre pasado en Los Palacios, esta vez en la provincia de Cádiz, de las Cámaras de Comercio y de las Confederaciones de Empresarios de Sevilla y Cádiz. Vamos a seguir llamando la atención sobre esta necesidad de inversión para que no se le olvide al Gobierno central una vez que se conforme tras las recientes elecciones generales”.

El presidente de la CEC añade que “la falta de capacidad de la Autopista AP-4 y las limitaciones de la Nacional IV están afectando a la imagen y el crecimiento económico de ambas provincias. Nuestra demanda se centra en la mejora integral de la conexión Sevilla-Cádiz, enfocándose no solo en el desdoblamiento o el tercer carril, sino en la necesidad de inversión para facilitar la movilidad, la sostenibilidad y ayudar al desarrollo de estas dos provincias estratégicas”.

Las confederaciones empresariales de Cádiz y Sevilla y las cámaras de comercio de Sevilla y Cádiz (Jerez, Campo de Gibraltar y Cádiz) obtuvieron el pasado mes de marzo el compromiso del Gobierno para la construcción de terceros carriles en cada sentido de la AP-4, priorizándose los 41 kilómetros que separan Sevilla y Las Cabezas de San Juan.

El presidente de los empresarios de la provincia asegura que “la realidad nos está dando la razón tres años y medio después de la liberalización del peaje de la autopista. El comportamiento del tráfico, con la liberalización de peaje, ha sido el que preveíamos: la AP-4 se ha convertido en una vía de alta densidad, un cuello de botella para los tráficos que genera una provincia que es destino final y de comienzo de Europa en su conexión a África y el mayor puerto de España, Algeciras”.

“La provincia de Cádiz tiene un millón doscientos cincuenta mil habitantes, la octava en España en población. Con los flujos de movimientos turísticos, tanto residenciales como de alojamientos temporales, es fácil que nos aproximemos a los dos millones, lo que nos sitúa en la cuarta-quinta posición en población varios meses al año, esa es la realidad”, agrega. Estas cifras no se ven correspondidas con infraestructuras viales capaces de soportarlas.

“Los empresarios seguiremos defendiendo que las infraestructuras son una de las claves para nuestro desarrollo y un elemento esencial para que la provincia de Cádiz pueda competir en equidad frente a otros territorios”, dijo.

El presidente de la CEC sostiene que, “al igual que con otras infraestructuras que consideramos básicas, el ferrocarril Algeciras-Bobadilla, y el desdoble de Vejer, a la cabeza de ellas, debemos reclamar soluciones y trabajar para que el grado de ejecución que las cifras que se ponen, año a año, sobre el papel de los presupuestos del estado se cumplan y no se conviertan el proyectos cuyo desarrollo se eterniza en el tiempo”.