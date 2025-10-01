Las empresarias gaditanas exhiben sus iniciativas en contra de los estereotipos

La Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz (Amep) ha inaugurado este miércoles su VII Feria de Mujeres Empresarias con 35 estands en los que da la visilibilidad necesaria a las iniciativas que surgen de sus más de 250 socias, con un programa repleto de actividades que se irá desarrollando hasta el viernes en la Casa de Iberoamérica.

Como reclama su presidenta, Gema García Bermúdez, el que espere una feria de empresarias en el que solo va a encontrar proyectos de sectores feminizados está muy equivocado. "Aquí hay grandes empresas y grandes mujeres que crean, con iniciativas importantes en todos los sectores, tanto industriales, como de servicios, marketing, digitalización, construcción, del mundo del motor, se toca todo, con lo cual no podemos encasillar nuestras empresas en sectores que vulgarmente han llamado feminizados".

García Bermúdez subraya que entre ellas "hay ganaderas, agrícolas, mujeres que se dedican a la pesca" y resalta unas jornadas que realizaron en Barbate para el mundo ganadero y pesquero de mujeres en el que se mueven muchas trabajadoras y emprendedoras. "Somos tan grandiosas que llegamos a todo y tocamos todos los palos", se muestra orgullosa, y anima a que la ciudadanía se pase por la Feria, no solo para pasearla sino para vivirla, para trabajar, para conocernos, formarnos y crear redes empresariales. Puede consultar aquí la programación completa de la feria.

Y es que el empresariado femenino está creciendo, "las mujeres se lanzan más", explica su presidenta. Un paso importante para la igualdad real y efectiva porque "a través de la liberación económica las mujeres pueden tomar unas iniciativas mayores". Se están fomentando las ideas y esa independiencia económica, con un énfasis especial en el mundo de los jóvenes, destaca la presidenta de la patronal, "el futuro, por eso nos enfocamos en crear cultura emprendedora", con proyectos de coeducación con el alumnado y una app de asesoramiento al emprendimiento que están a punto de sacar a la luz.

"Nuestro papel, añade García Bermúdez, es acompañar, asesorar y llevar de la mano a la gente que quiere crear empresas, que creo que es una manera de colaborar con nuestra economía provincia y local". Aunque se va acercando al masculino, el emprendimiento gaditano no es igualitario y no se alcanzan los niveles de empresas masculinas. Lo importante es que se creen empresas y aumentar la red empresarial, defiende, "nuestra lucha no es ponernos por delante", sino visilibilizar y dar ese poquito de empuje de más que necesitan algunas mujeres para sacar sus iniciativas adelante. Asesoramiento, red de apoyo y cierta reivindicación es lo que encuentran en esta asociación.

En ese objetivo "vamos por buen camino y estamos muy contentas porque cada día somos más y crecemos más fuertes", explica la presidenta de la Amep, que reivindica también el apoyo no solo al que comienza sino al que lleva muchos años manteniendo su negocio, algo que tampoco es fácil.

José Andrés Santos, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, ha acompañado a las empresarias durante la inauguración de la feria, donde ha resaltado que "no es fácil mantener una feria a nivel provincial con la sensibilidad de llevarla a todos los territorios cada vez" Además ha subrayado la importancia del "emprendimiento femenino para crear riqueza y empleo, algo fundamental para conseguir reducir tasas de desempleo y aumentar la densidad empresarial en un mundo donde cada vez se nos acusa más de ser los malos de la película a los empresarios".

Por su parte, Almudena Martínez, presidenta de la institución que financia esta iniciativa, la Diputación provincial, ha remarcado varias ideas como el talento, la innovación y el esfuerzo, mientras que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha aprovechado la asistencia de numerosos representantes de diferentes áreas políticas para pedir su compromiso no solo en estos tres días sino durante el resto del año.

Aludía a la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Suárez, a los delegados territoriales de la Junta en las áreas de Igualdad, Educación y Empleo, al Instituto Andaluz de la Mujer y de la Juventud, a los diputados provinciales, concejales y a representantes de otras instituciones también presentes como la Universidad de Cádiz a través del Aula de Emprendimiento y de la Confederación de Empresarios gaditana.