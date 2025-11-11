La empresa portuense Kronnect opta al 'Editor del año' de Unity por el desarrollo de herramientas de videojuegos

La empresa gaditana Kronnect, encabezada por Ramiro Oliva, vuelve a recibir la nominación como 'Publisher of the year' (Editor del año) en los Unity Awards. Se trata de la tercera vez que consigue estar entre los mejores en estos reconocimientos gracias a la labor como desarrollador de assets premium, herramientas útiles para creativos de videojuegos.

Desde la compañía portuense se muestran muy orgullosos de esta nominación, cuyo desenlace se conocerá el mes próximo. Tras las candidaturas de 2020 y 2023, a la que ahora se suma la del presente año, Kronnect considera que es un reflejo del compromiso constante de la compañía por crear herramientas de alta calidad y fiabilidad que miles de desarrolladores de todo el mundo confían para conseguir resultados visuales espectaculares, optimizar el rendimiento y agilizar sus flujos de trabajo.

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies con el que se están realizado alrededor del 70% de los videojuegos, además de otras aplicaciones en diferentes campos. Kronnect lleva cinco años realizando herramientas para su tienda virtual, que también comercializan a través de su propia web, con las que los creativos pueden desarrollar sus proyectos facilitándoles parte de la programación, ubicándose en el top 10 de una plataforma que utilizan miles de personas a nivel internacional.

De este modo, la empresa en la que el portuense Ramiro Oliva es fundador y principal desarrollador se ha convertido en una de las más reputadas de esa tienda online, con casi 40 assets de grado profesional que han aparecido en demos técnicas oficiales de Unity —incluyendo el reciente showcase Unity Realms en Developer Days 2024—. Productos estrella como Beautify 3 Advanced Post Processing, Umbra Soft Shadows y Voxel Play, herramientas con las que han conseguido también nominaciones específicas en anteriores ediciones, siguen marcando el estándar de calidad e innovación.

Oliva manifesta que "en Kronnect nos esforzamos por ofrecer assets que superen las expectativas en calidad, funcionalidades y soporte" y añade que "volver a estar nominados a Publisher of the Year es un enorme honor y el fruto directo del trabajo de nuestro equipo global y del increíble apoyo de nuestra comunidad".

La elección de los ganadores se realiza a través de una votación pública que ya está abierta y permanecerá activa hasta el 21 de noviembre en el siguiente enlace: https://unity.com/awards. Los ganadores se anunciarán en directo durante el Unity Awards Showcase el 2 de diciembre de 2025.

La startup portuense, certificada como una de las empresas emergentes por Enisa, ha desarrollado más de 50 productos entre Unity y Unreal, desde efectos especiales (apartado en el que sus assets más destacan en la tienda online) a frameworks para la creación de videojuegos y aplicaciones 3D interactivas en tiempo real.