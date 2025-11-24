Empleo invierte más de 9 millones en la formación y contratación de más de 400 desempleados de Cádiz

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz ha publicado este lunes la propuesta provisional de resolución de la nueva edición del programa Empleo y Formación, una iniciativa de la Consejería destinada a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante proyectos formativos en alternancia con la práctica profesional dotada con más de 107 millones de euros para el conjunto de Andalucía.

En el caso de la provincia de Cádiz, la propuesta provisional recoge 27 proyectos solicitados por un total de 15 entidades, con un presupuesto provisional global de 9.271.160,79 euros. La previsión es que puedan participar 405 personas desempleadas, ya que cada iniciativa contempla un total de 15 alumnos-trabajadores.

Tal y como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, serán objeto de subvención proyectos presenciales dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, combinando formación específica y práctica profesional durante 12 meses, con contrato desde el primer día y percepción del salario correspondiente al trabajo efectivo realizado.

El programa Empleo y Formación, diseñado en 2021 para mejorar el funcionamiento de las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, se rige en esta edición por nuevas bases reguladoras adaptadas a la normativa estatal de Formación Profesional para el Empleo e incorpora mejoras fruto de la experiencia acumulada en convocatorias anteriores.

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román ha manifestado que “el programa Empleo y Formación es una herramienta fundamental para ofrecer oportunidades reales a las personas desempleadas de nuestra provincia. La propuesta provisional publicada refleja el compromiso de las entidades locales y supramunicipales con la mejora de la cualificación y el acceso al mercado laboral, especialmente entre los colectivos que más lo necesitan. Por ello quiero agradecerles el esfuerzo por participar, porque finalmente redundará en beneficio del propio municipio.”

Entidades solicitantes en la provincia de Cádiz

La propuesta provisional recoge solicitudes de 15 entidades públicas y sin ánimo de lucro, que suman 27 proyectos en la provincia. Entre ellas se encuentran los ayuntamientos de Alcalá del Valle (2 proyectos), Algeciras (2), Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Rota, Sanlúcar de Barrameda y San Roque (2).

Asimismo, han presentado solicitudes la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda (5 proyectos) y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz (6 proyectos). La relación se completa con la Fundación Pública Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Jerez, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz y la Escuela Amable Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social.

Especialidades formativas y colectivos destinatarios

La programación formativa autorizada para 2025 incluye acciones en administración, gestión y atención al cliente, así como formaciones técnicas en electricidad, domótica, fontanería, climatización, carpintería, albañilería y jardinería. También incorpora especialidades de cocina, restauración, promoción turística, atención sociosanitaria, dinamización comunitaria, actividades culturales, teleasistencia, docencia y competencias digitales, adaptadas a las necesidades del mercado laboral andaluz.

En cuanto a los colectivos destinatarios, la mayoría de las iniciativas se orienta a jóvenes menores de 30 años, seguidos de personas de 30 a 45 años en desempleo de larga duración y mayores de 45 años. La propuesta provincial recoge además un proyecto específico para mujeres víctimas de violencia de género. Varios programas se abren también al público general, sin vinculación a un colectivo concreto.