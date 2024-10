Los embalses de Cádiz pierden cuatro hectómetros a la espera de las jornadas de lluvia

Los embalses gaditanos perdieron durante la última semana un total de cuatro hm3, situándose al 20,4% de su capacidad (338 hm3), según los datos recogidos en el Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La fotografía general del agua embalsada en la provincia es mejor, sin embargo, que la obtenida por las mismas fechas del año pasado, cuando la red de pantanos pertenecientes a la Demarcación Guadalete-Barbate reunían 284 hm3, estando al 15,8% de su capacidad: casi cinco puntos porcentuales menos que en la actualidad.

Además del embalse de Arcos -que suele ser el que mejor se mantiene al tratarse de un pantano de regulación, y que cuenta esta semana con 13 hm3, un 92,8% del total-, el que mejor porcentaje presenta es el embalse de Almodóvar, que retiene un 50% de su capacidad (tres hectómetros cúbicos). A este le siguen el de Bornos , a un 22%, -aunque ha perdido un hectómetro desde la semana pasada, colocándose en 44 hm3-; y el de Guadalcacín, a un 17,1% (restando también uno desde el cómputo anterior y sumando 137 hm3).

Tras ellos siguen, en orden descendente, el pantano de Los Hurones, con un hectómetro menos que el día 1 de este mes (aun así, mantiene 87 hm3 al 14,4% de su volumen); el de Celemín, con un porcentaje de 11,1 que se traduce en 5 hm3; y los de Barbate y Zahara, con tantos por cientos y acumulados muy similares: al 10, 9% y 10,7% respectivamente, esto es, 25 y 24 hectómetros cúbicos cada uno.

No obstante, la situación de la reserva, en mitad de un otoño de carácter fundamentalmente seco según la AEMET, no mueve al optimismo. Habrá que ver cuál es la situación que muestra el sistema gaditano dentro de una semana, tras unas jornadas de lluvia (viernes, sábado y domingo) que las previsiones apuntan abundantes. Aunque. tras un periodo prolongado de sequía necesita llover con profusión, y de forma continuada, para que el agua caída repercuta en los embalses. Las lluvias registradas en las últimas semanas a nivel nacional no han servido, por ejemplo, para aliviar la situación hídrica del territorio español, que volvían a descender levemente, con un sistema que se coloca al 47,5% de su capacidad -. Frente a esta realidad, la borrasca que llegará este fin de semana desde el oeste promete descargar cantidades que no se veían hace tiempo.

La provincia gaditana será, de hecho, la que soporte mayor caída de agua a nivel andaluz, según las previsiones de la AEMET y de todos los portales de meteorología: el día 12 de octubre se esperan entre 100 y 120 litros por metro cuadrado en buena parte de la provincia de Cádiz, sobre todo en la zona del litoral que abarca desde Chiclana a Tarifa, y toda la Janda y sierra de Cádiz.