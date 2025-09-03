"Vengo con un objetivo, conseguir una educación pública de calidad", dice el nuevo delegado territorial en Cádiz

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido a la toma de posesión del nuevo delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio. En el acto también ha participado la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo.

Durante su intervención, la consejera ha dado la enhorabuena al nuevo delegado por asumir un trabajo "tan maravilloso" como es la educación, en el que "somos responsables del futuro de los niños y niñas andaluces". También ha destacado la importancia del trabajo en equipo y de la coordinación entre las ocho provincias para diseñar las mejores políticas públicas de educación.

Castillo ha recordado que el sistema educativo andaluz es uno de más grandes que hay en Europa, con 1.800.000 alumnos, 107.000 profesores en la enseñanza pública, 16.000 en la enseñanza concertada y 15.000 de personal de administración y servicios. “No hay ninguna entidad, ni empresa, ni organismo en España y me atrevo a decir en Europa, que tenga la cantidad de personas dedicadas exclusivamente a llevar a buen puerto los procesos de enseñanza aprendizaje”. Además, ha incidido en que la educación y las políticas sociales son prioritarias para el Gobierno andaluz, como se refleja en los presupuestos de la Junta, con un porcentaje del 63%.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha felicitado al nuevo delegado territorial “por esta nueva responsabilidad. Estoy convencida de que tu experiencia, no sólo en el ámbito municipal, también como docente y al frente de la dirección de un centro educativo, servirán para impulsar el trabajo y sacar lo mejor en cuanto a las competencias que asumes. Por lo tanto, te deseo los mayores éxitos en esta nueva etapa, que serán los de todos los gaditanos; los de la educación, los de nuestros universitarios, los de la innovación y los del emprendimiento. La educación y la formación es el pilar de nuestro futuro, y estoy segura de que trabajarás con cercanía, diálogo y eficacia para seguir fortaleciendo este servicio público esencial en Cádiz”.

El nuevo delegado ha manifestado que es un privilegio formar parte del equipo de la Consejería y ha afirmado que viene con “una mochila cargada de trabajo, de ilusión, de nuevos proyectos y con el objetivo de ayudar a conseguir lo que siempre hemos deseado todos los funcionarios de la enseñanza, una educación pública de calidad y equitativa”.