Los economistas de Cádiz aplazan la recuperación a 2023

Incertidumbre. Ésta es la palabra que definirá a la economía gaditana a lo largo de 2022, según el diagnóstico del Colegio de Economistas de Cádiz, que ha presentado su tradicional Informe de Coyuntura Económica en un acto celebrado en la Diputación de Cádiz. Dos de cada tres economistas creen que la recuperación no llegará al menos hasta 2023 en un escenario muy complicado marcado por la pandemia, la escalada de los precios de la energía o el fin de las medidas de estímulo de las autoridades monetarias.

El primer factor a tener en cuenta es precisamente el coronavirus, que determina la actividad de sectores de los que la provincia es muy dependiente por su impacto en la movilidad, como el turismo o el aeronáutico, según ha expuesto el decano del Colegio, Javier Cabeza de Vaca. A ello se agrega el incremento de los precios de la electricidad y de los combustibles, los problemas en las cadenas de suministros que estrangulan el sector logístico y las exportaciones de los productos gaditanos, y el fin de las medidas extraordinarias de apoyo a las empresas como "los ERTE, los préstamos ICO o la moratoria a los procesos concursales".

Una de las conclusiones del informe es que el optimismo de los profesionales se ha enfriado a lo largo de 2021. En el primer semestre, la mayoría de los encuestados creía que la recuperación llegaría en 2022 y que la economía iba a mejor. Sin embargo, en la segunda oleada de la encuesta, realizada en el mes de noviembre. el pesimismo cundía entre los economistas gaditanos, dejando las expectativas de recuperación como mínimo para 2023, apostando mayoritariamiente por un crecimiento moderado de la economía y leve mejora del empleo.

Por qué son importantes los indicadores económicos? Lo estamos contando en la presentación del panel que hemos elaborado en colaboración con ⁦@diputacioncadiz⁩ pic.twitter.com/11LuGax00k — Economistas Cádiz (@EconomistasCdz) February 2, 2022

El informe también supone una señal de alarma en lo que se refiere a los fondos Next Generation, el instrumento financiero de la Unión Europea con el que se pretende inyectar más de 70.000 millones de euros en la economía española para paliar el impacto de la pandemia. Dos de cada tres profesionales considera que las empresas gaditanas no recurrirán a estos fondos. El 43% cree que su actividad no entra dentro de los requisitos de la convocatoria, mientras que otro 29% alude a la complejidad administrativa para renunciar a estos fondos

"Tanto las administraciones como las empresas privadas tenemos que tener en cuenta que los fondos Next Generation suponen un nuevo paradigma de ciclo económico para los próximos 50 años. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a entender ese nuevo paradigma", ha indicado Javier Fernández, secretario del Colegio de Economistas, en la presentación de las conclusiones.