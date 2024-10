Diputación pospone la celebración de Fegasur por los casos de lengua azul en Huelva y Badajoz

La Feria Nacional de Ganadería y Agricultura, FEGASUR 2024, iba a celebrar los días 8, 9 y 10 de noviembre su vigésimo quinto aniversario. Sin embargo, la Diputación de Cádiz, organizadora del evento, ha tomado la “difícil decisión” de posponer la celebración al año que viene. La medida está motivada por la situación sanitaria provocada por la lengua azul y, como consecuencia, la incertidumbre de que de aquí a la fecha de la feria se planteen medidas de control y prevención de la enfermedad que imposibiliten que el ganado bovino, ovino y caprino pueda estar representado en la muestra.

A esta decisión se ha llegado tras mantener una reunión con las autoridades sanitarias. También se ha mantenido un encuentro con representantes de las asociaciones de criadores de ganado rumiantes, que conforman en torno al 60 por ciento de la exposición de ganado de FEGASUR. Aunque las partes han expresado su interés por celebrar la Feria, destinada especialmente a promocionar las razas autóctonas de la provincia -raza retinta, oveja merina y cabra payoya-, también han coincidido en señalar las dudas de convocar una concentración de animales rumiantes.

La organización de FEGASUR, de la que se encarga la Diputación a través del Consorcio de IFECA, sigue expectante la evolución del virus desde que a mediados del pasado mes de septiembre se informó de la detección del serotipo 3 del virus de la lengua azul en tres explotaciones de ovino ubicadas en municipios de la Región de Évora cercanos a la frontera con Portugal. Este serotipo 3 no había sido nunca detectado en España. Es de especial importancia al producir cuadros clínicos severos y elevada mortalidad en ovinos. También produce síntomas clínicos en ganado bovino, aunque presenta baja mortalidad en esta especie. Además, la cabaña ganadera de Andalucía no está vacunada frente a este serotipo del virus.

UN SEROTIPO QUE NO SE HABÍA DADO EN ESPAÑA

La presencia de focos del serotipo 3 de lengua azul en territorio nacional -en Badajoz y Huelva- se constató a finales de septiembre. Desde entonces se han confirmado focos del serotipo 1 y 3 en la región vecina de Extremadura.

Como consecuencia de ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado la adopción de medidas específicas de protección y control frente al serotipo 3 de la lengua azul en España. Se basan, principalmente, en el establecimiento de una zona restringida de aproximadamente 150 kilómetros alrededor de los focos detectados, junto con las medidas de control establecidas en una orden anterior -la Orden APA/1251/2020- referidas al movimiento de animales y vacunación de especies sensibles.

La Diputación ha expresado su reconocimiento por el “gran esfuerzo” que están realizando las administraciones sanitarias para poner a disposición de los ganaderos la gran cantidad de dosis de vacuna necesarias para proteger a los animales frente a este nuevo serotipo de la enfermedad. Una vez vacunado el ganado, los animales requieren una inmovilización de 30 días, que es el plazo estimado para que la vacuna genere inmunidad.

Antes estas premisas, la gran cantidad de dosis que son necesarias para hacer frente a las necesidades, los plazos, así como la posibilidad de que aparezcan nuevos focos más próximos -y por tanto, de que aumenten las medidas restrictivas de movimiento del ganado-, convocar una concentración de animales rumiantes para primeros de noviembre provoca incertidumbres sobre la presencia de los ganados bovino, caprino y ovino, la razón de ser de FEGASUR. Y tales ausencias, en opinión de la Diputación, pueden suponer una merma en las cifras de visitantes y, por tanto, en las expectativas de los sectores profesionales involucrados en la muestra (agricultura, ganadería, alimentario, artesanía, educación ambiental, turismo rural y maquinaria industrial, entre otros), así como en la calidad de la oferta de contenidos de una muestra tan asentada y reputada en el sector.

La lengua azul es una enfermedad vírica que se transmite mediante dípteros (grupo de insectos chupadores) del género culicoides (mosquitos), que afecta a rumiantes de diferentes especies, aunque hay que destacar que en ningún caso afecta a los seres humanos.