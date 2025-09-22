Diputación aprueba 354.000 euros para el proyecto de energía social 'La luz de Alcalá del Valle'

El Pleno de la Diputación ha aprobado una ayuda económica de 354.000 euros para la instalación del proyecto que avala el Ayuntamiento, denominado 'La luz del pueblo de Alcalá', para la instalación de placas fotovoltaicas para hogares y empresas.

"Queremos reconocer el compromiso de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y el diputado del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, por impulsar y respaldar la ayuda económica para este proyecto, reconocer también su sintonía y comprensión con el desarrollo de nuestro pueblo, demostrado nuevamente como en otras importantes ocasiones que así lo demuestran", explica el Consistorio de Alcalá del Valle, a través de un comunicado.

Añade la institución municipal "que salga adelante 'La luz de Alcalá del Valle', que es un proyecto pionero en Andalucía en la línea energética con lo social, compartida, limpia y de acceso universal, va a permitir la distribución de energía para alimentar tantos hogares y pequeñas empresas: que se verán de esta forma fortalecidas, mejoradas en su calidad de vida y mejor dotadas para su desarrollo y asentamiento en el territorio".

En definitiva, explica el Consistorio, " vamos a producir energía, distribuirla por igual a los socio inscritos, combatir la pobreza energética, ser dueños y tener soberanía sobre gran parte de un bien que es vital y de primera necesidad para la vida, en manos hoy de grandes multinacionales".

Por tanto, el Ayuntamiento quiere felicitar y agradecer por todo lo aportado y sus contribuciones desinteresadas a todas las personas y colectivos que han apoyado este proyecto: promotores voluntarios, técnicos, asociaciones, empresas, cooperativas y colectivos sociales. "Todos han entregado tiempo y cualidades para la viabilidad y el éxito de esta novedosa iniciativa, que ahora se dispone a dar su paso final hacia la puesta en producción", añade.

El Ayuntamiento de Alcalá del Valle, con su alcalde a la cabeza Rafael Aguilera, quiere agradecer "a todo el equipo de Gobierno de la Diputación y sus grupos, al grupo y diputados de IU-CA, por haber permitido con sus votos que se apruebe esta ayuda para Alcalá del Valle. Es, sin embargo, lamentable no poder agradecer nada ni al PSOE local ni al provincial, que incomprensiblemente y en contra de los intereses de nuestro pueblo, no votaron a favor de nuestra ayuda en el Pleno de la Diputación", concluye.