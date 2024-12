Dimite el alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, tras 14 años en el Ayuntamiento

El alcalde de Villamartín, el andalucista Juan Luis Morales, ha presentado su dimensión este miércoles 4 de diciembre, alegando razones personales tras 14 años como regidor de esta localidad serrana.

Juan Luis Morales ha querido anunciar públicamente su decisión en una fecha tan especial como el 4 de diciembre para los andalucistas explicando que se marcha “por razones personales unido a que llevo casi 14 años de alcalde y siempre dije que estaría hasta donde me llegaran las fuerzas”. El regidor de Villamartín, que gobierna en coalición con el PP tras no obtener mayoría estable en las últimas elecciones municipales, se despide diciendo que “ha sido duro estar todos los días, durante todos estos años, al servicio de los vecinos” y llega “un momento que el cuerpo pide que lo deje en manos de otras personas”. Así Morales agradece el apoyo de los vecinos del pueblo y calcula que en unos 15 días se articulará la renuncia para la posterior toma de posesión del nuevo regidor, del que aún no ha trascendido nada.

Ahora se abre también la incógnita de saber qué pasa con el acuerdo de gobierno suscrito entre andalucistas y populares en este pueblo.

Juan Luis Morales, ganó las elecciones del 28-M bajo las siglas Andalucía Por sí, y ha gobernado estos casi dos años con ocho ediles en el pleno, los mismos que el PSOE, que también obtuvo ocho actas de concejal. Para garantizarse su estabilidad, cerró tras los últimos comicios municipales un acuerdo de gobierno con la única edil que el PP tiene con acta de concejal, y que es María Martín Olmo.