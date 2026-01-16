Detienen a una pareja en Vejer por estafar más de 7.000 euros con un romance falso a una persona con discapacidad a través de un parchís online

Así la detención en Vejer de los estafadores de más de 7.000 euros a una persona con discapacidad haciéndole creer que estaba en una relación sentimental

La Guardia Civil detiene a una pareja en Vejer que estafó más de 7.000 euros a través de falsas relaciones sentimentales por Internet. A través del método del "romance scam", los ciberdelincuentes hacían creer a sus víctimas que estaban en una relación para solicitarles dinero. Los estafadores captaron a una persona con discapacidad desde un juego online de parchís. Primero, se ganaron su confianza, después le hicieron creer en el amor y, finalmente, llegaron las peticiones de Bizum y hasta de préstamos. La estafa se prolongó hasta cuatro años en el tiempo.

Según relata la Guardia Civil en su comunicado de prensa, las solicitudes de dinero tenían el pretexto de urgencias médicas de vida o muerte. En el momento en que se denunciaron los hechos, las cantidades estafadas eran de 7.600 euros pero no se descartan que aparezcan más préstamos a nombre de la víctima y hasta de sus padres. La pareja detrás de estos delitos ha sido detenida por extorsión y estafa y aún no se descartan más arrestos.

La víctima nunca pudo ver físicamente o en videollamada a la supuesta pareja sentimental que le estafó

Los progenitores de la víctima de 36 años fueron los que acudieron a Comisaría para denunciar los hechos. Según la denuncia y las primeras pesquisas, los investigadores pudieron comprobar que el modus operandi utilizado consistía en la captación de víctimas vulnerables a través de redes sociales, apps o juegos online. Perfiles falsos con fotografías atractivas captaban la atención de unas víctimas que nunca llegaban a ver ni en persona ni por videollamada a la supuesta pareja de la que se enamoraban.

Tal como cuenta la Guardia Civil en su nota de prensa, una vez ganada la confianza en 2025 llegaron a pedirle numerosas transacciones de dinero a través de Bizum que iban dirigido a distintos destinatarios. Así consiguió también que mandara hasta su DNI y los de sus padres, lo que facilitó que los estafadores solicitararan varios préstamos.

Por otro lado, la víctima llegó a hablar por mensajería instantánea con la supuesta sobrina de su pareja sentimental, quien también usó el anzuelo de la confianza y la afinidad para que le hiciera transferencias a un teórico tío. Finalmente, esta sobrina y su supuesto tío acabaron personándose en el domicilio para exigirle mediante amenazas y coacciones los pagos programados que todavía no se habían realizado. Por ello, se detuvo a esta pareja del Coto de Bornos.