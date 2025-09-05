Detienen en los Caños a un ciudadano alemán por tráfico de drogas que estaba en búsqueda para su extradición

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en los Caños de Meca a un ciudadano alemán como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia, al que además le constaba una requisitoria en vigor de su país natal de búsqueda detención y extradición.

Los hechos se remontan al aviso al que acudieron los guardias civiles de Barbate debido a una acampada ilegal. Ante esta situación, el detenido trató de huir de los agentes resistiéndose a su detención, y durante la huida a la carrera, el detenido arrojó previamente una riñonera y una lata, tras lo que los agentes emprendieron la persecución, recuperando los objetos que había tirado en su huida, siendo interceptado al poco tiempo, a la vez que se resistía violentamente a su detención. Concretamente, en el momento de la detención portaba más de 40 gramos de cocaína, 26 gramos de hachís, varias navajas de grandes dimensiones, una defensa extensible, un spray de pimienta y 400 euros en billetes.

La detención de P.L. se produjo concretamente sobre las 20.30 horas del pasado día miércoles, 3 de septiembre en la pedanía de Caños de Meca, cuando los guardias civiles del puesto de Barbate acudieron a la zona por dicho aviso de la acampada ilegal.

Se le comunicó su detención y su traslado a dependencias oficiales para su completa identificación y la confección de las oportunas diligencias. Una vez en dependencias de la Guardia Civil de Barbate se comprobó que sobre su persona recaía una orden de búsqueda detención y extradición por parte del país germano.