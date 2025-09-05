Detienen en los Caños a un ciudadano alemán por tráfico de drogas que estaba en búsqueda para su extradición
Se resistió y emprendió la huida, en la que se desprendió de los materiales que le fueron incautados por la Guardia Civil
La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en los Caños de Meca a un ciudadano alemán como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia, al que además le constaba una requisitoria en vigor de su país natal de búsqueda detención y extradición.
Los hechos se remontan al aviso al que acudieron los guardias civiles de Barbate debido a una acampada ilegal. Ante esta situación, el detenido trató de huir de los agentes resistiéndose a su detención, y durante la huida a la carrera, el detenido arrojó previamente una riñonera y una lata, tras lo que los agentes emprendieron la persecución, recuperando los objetos que había tirado en su huida, siendo interceptado al poco tiempo, a la vez que se resistía violentamente a su detención. Concretamente, en el momento de la detención portaba más de 40 gramos de cocaína, 26 gramos de hachís, varias navajas de grandes dimensiones, una defensa extensible, un spray de pimienta y 400 euros en billetes.
La detención de P.L. se produjo concretamente sobre las 20.30 horas del pasado día miércoles, 3 de septiembre en la pedanía de Caños de Meca, cuando los guardias civiles del puesto de Barbate acudieron a la zona por dicho aviso de la acampada ilegal.
Se le comunicó su detención y su traslado a dependencias oficiales para su completa identificación y la confección de las oportunas diligencias. Una vez en dependencias de la Guardia Civil de Barbate se comprobó que sobre su persona recaía una orden de búsqueda detención y extradición por parte del país germano.
