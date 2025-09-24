Detenido en Los Caños de Meca con cocaína, hachís y más de 400 euros en efectivo

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Barbate, en el marco de las actuaciones de Prevención de la Seguridad Ciudadana que ambos cuerpos desarrollan en el municipio, detuvieron el pasado martes a un hombre de 65 años de edad como responsable de un delito contra la salud pública.

Durante la intervención, realizada en Los Caños de Meca, se le incautaron diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína y hachís -pendientes de confirmación mediante análisis de laboratorio-, así como más de 400 euros en efectivo fraccionado.

La actuación, según ha informado la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barbate, se enmarca dentro de la intensificación de los controles dinámicos conjuntos que Guardia Civil y Policía Local llevan a cabo en la localidad con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los vecinos y visitantes.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial tras la instrucción de las diligencias correspondientes por parte del Instituto Armado.

Desde el Ayuntamiento de Barbate se agradece a la población la colaboración mostrada en los diferentes controles que se realizan en la vía pública y, aunque puedan ocasionar algunas molestias, se recuerda que siempre tienen como finalidad la protección y prevención de la seguridad ciudadana en Barbate.