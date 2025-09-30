Despliegue policial en Jerez con dos detenidos, armas y drogas incautadas, coches robados recuperados y 110 enganches ilegales de luz desmantelados

Una operación conjunta de Policía Nacional y Local en la barriada Constitución de Jerez de la Frontera ha concluido con la detención de dos personas y la retirada de armas y objetos contundentes, además de recuperar vehículos robados, incautar droga en la vía pública, retirar animales peligrosos, desmantelar más de 110 enganches ilegales y se ha retirado y sancionado a conductores y vehículos por carecer de seguro e ITV.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, la denominada operación 'Recovery Sur' se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre en la barriada, en la vía pública, edificios de viviendas y sus zonas comunes, y en las plazas Teresa de Jesús y Pintor Carlos González Ragel. Además, ha señalado que el operativo continuará el tiempo que se estime necesario.

La operación se puso en marcha como respuesta a los altercados puntuales registrados en los últimos días en la zona, que incluyeron reyertas y rencillas entre residentes, algunos de ellos dirigidos incluso contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contra los que fueron arrojados piedras, adoquines y botellas desde gran altura cuando acudían para solventar los enfrentamientos o para realizar alguna actuación policial concreta.

Un operativo para restablecer la normalidad en la zona

El objetivo ha sido reforzar la presencia policial, restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de los vecinos. Así, durante la operación se realizaron inspecciones en varios bloques de viviendas, donde se localizaron conexiones irregulares en la red eléctrica, se intervinieron plantas de marihuana en las azoteas, lámparas de cultivo, piedras, un arco compuesto y flechas, así como otros objetos peligrosos, que fueron retirados para impedir su uso en actividades ilícitas.

Durante el despliegue, los agentes establecieron varios filtros de seguridad en distintos accesos a la barriada de la Constitución y zonas aledañas, con el objetivo de detectar posibles infracciones y prevenir la comisión de delitos. Así, fruto de estos controles hasta el momento se han identificado 136 personas y se han comprobado 67 vehículos, lo que ha permitido la detención de una persona como presunto autor de un delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento y otra por un delito contra la seguridad vial.

Además, se han instruido sanciones a 18 conductores por carecer del seguro obligatorio, procediéndose a la retirada de los vehículos por la grúa municipal, y otras 75 denuncias por circular sin la necesaria Inspección Técnica de Vehículos.

Asimismo, se han sancionado y retirado droga en la vía pública a 12 personas y se han retirado tres armas blancas. También se han localizado, recuperado y entregado a sus legítimos propietarios dos turismos que habían sido robados, se han retirado dos perros peligrosos a sus dueños, por tenerlos en la vía pública careciendo de chip identificativo, sin correa y sin las necesarias medidas sanitarias, y se han llevado a cabo el desmantelamiento de 112 enganches ilegales a la red eléctrica.

En el transcurso del operativo se ha contado con la participación de agentes UPR de la Comisaría Provincial de Cádiz, El Puerto de Santa María y de la Policía Local de Jerez, que ha colaborado en el desarrollo de los controles y la aplicación de la normativa de tráfico y de protección animal. Asimismo, personal técnico de Endesa se ha unido a la operación para proceder a la desconexión de acometidas ilegales y reforzar la seguridad de las instalaciones eléctricas de la zona.