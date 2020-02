El desempleo aún es "una asignatura muy pendiente", afirma Irene García

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, presentó ayer dos programas de empleo y formación para los que esa institución moviliza 16,8 millones de euros y reclamó a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que hagan también un esfuerzo y que aprueben planes específicos para la provincia de Cádiz. “El desempleo sigue siendo una asignatura muy pendiente en esta provincia”, afirmó al abogar por una alianza de los ayuntamientos cuyo objetivo sea exigir esos planes.

“La exigencia debe elevarse también incluso a quienes no tienen la competencias en empleo y formación. Si le exigimos a la Junta, que tiene las competencias, también se lo pedimos al Gobierno de España: que ponga en marcha planes específicos que permitan completar el esfuerzo que hoy hace la Diputación Provincial”, dijo García.

La petición a la Junta va acompañada de una preocupación, explicó: “Están en vías de terminar todos los planes de empleo que venían de gobierno anteriores, y el hecho de no haberse aprobado ya los nuevos planes puede ocasionar un déficit de contrataciones en los ayuntamientos mayores. Los pequeños reciben hoy el plan de empleo de Diputación. Pero los de más de 20.000 habitantes no van a tener ningún plan de empleo. Mucho nos tememos que no van a tener posibilidad de poder desarrollar iniciativas en base a los planes de la Junta”.

Irene García destacó al detallar los planes presentados ayer a los alcaldes y representantes de los municipios de la provincia que la Diputación “da un paso adelante más allá de sus competencias para atender el principal problema que sigue teniendo la provincia, que es el desempleo”.

“Pero lo hace”, añadió, “consciente de la necesidad de una coordinación con todos los ayuntamientos sin ningún atisbo de que parezca que hay un nivel sectario. Los repartos son totalmente neutros a la hora de decidir la cantidad que van a recibir los ayuntamientos”.

El proyecto Dipuforma para todos los municipios de la provincia, de formación homologada por la Unión Europea, tiene una inversión de 12,4 millones de euros; el VI Plan de Cooperación Local para los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas (ELA), una inversión total de 4.377.811,62 euros.

La presidenta de la Diputación reunió ayer al Consejo de Alcaldías y a representantes de los ayuntamientos de mayor población para informarles de estas iniciativas.Irene García explicó que Dipuforma persigue obtener el máximo rendimiento de la formación que se imparta. Será una formación homologada por la UE, que puede beneficiar a más de 1.500 personas. El presupuesto del programa es de 12,4 millones, de los que 9,9 los aporta la UE y 2,4, la Diputación. García destacó que la Diputación adelantará a los ayuntamientos el coste total del programa, hasta que sea fiscalizado en 2021 por la UE.

En total serán 57.200 horas de formación, con itinerarios personalizados, donde se sumará la enseñanza específica para el puesto de trabajo a la de carácter transversal, a las tutorías y a las horas de prácticas en empresas. Los cursos, en 2020 y 2021, durarán entre cinco y seis meses.

El sexto Plan de Cooperación Local está destinado a los 30 municipios con población inferior a los 20.000 habitantes y a las 10 ELA de la provincia. Serán 25,7 millones de euros la suma total de la inversión. Las cinco actuaciones anteriores de este plan supusieron la firma de 4.654 contratos. Irene García señaló que en esta nueva edición los ayuntamientos podrán elevar el tiempo de los contratos hasta seis meses y también podrán contratar a técnicos cualificados.