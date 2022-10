¿Por qué se suele denegar la incapacidad laboral a pacientes con cáncer de mama?

La ciencia está avanzando a pasos agigantados y cada día el índice de supervivencia de pacientes con cáncer de mama es más alto Así, según la American Society of Clinical Oncology, la tasa de supervivencia promedio a cinco años para las mujeres con cáncer de mama invasivo no metastásico es del 90%. La tasa de supervivencia media a 10 años para las mujeres con cáncer de mama invasivo no metastásico es del 84%. Y si el cáncer de mama invasivo se encuentra solo en la mama, la tasa a cinco años para mujeres con esta enfermedad es 99%. Pero eso no quita para que el cáncer de mama sea una patología "claramente invalidante", según explica el abogado laboralista Alvaro Jiménez Bidón.

"Cuando hablamos de incapacidad laboral por cualquier patología (en este caso, cáncer de mama) debemos tener en cuenta las limitaciones físicas y psíquicas que sufre un paciente que no ha recuperado funcionalidad suficiente para llevar a cabo actividades laborales. Y estas limitaciones no sólo dependen del propio diagnóstico, sino también del tratamiento pautado y las secuelas o efectos secundarios que le pueda provocar dicho tratamiento -por otra parte imprescindible para la buena evolución de la patología- si éste ha sido más o menos invasivo", afirma Jiménez Bidón.

Así, por ejemplo, el tratamiento con quimioterapia puede provocar como efecto secundario la neurotoxicidad post quimioterapia (chemobrain), que, a su vez, da lugar a un déficit cognitivo que afecta a la memoria y a la concentración o genera intolerancia al estrés. "Al no ser posible concentrarse, la adquisición de nuevos conceptos es muy difícil o incluso imposible, puesto que el procesamiento de la información no es correcto o es lento", comenta el letrado, que añade, además, "las limitaciones físicas de la extirpación del cáncer de mama, que reduce la movilidad de la extremidad superior de forma significativa".

El Instituto Nacional de la Seguridad (INSS) es el encargado de reconocer esta incapacitación laboral y la consecuente prestación, pero se da la circunstancia de que se están denegando en vía administrativa la mayoría de las solicitudes. "¿La excusa? Que el tratamiento ha sido favorable y se ha erradicado el cáncer de mama. Así que alta médica y a trabajar", asevera Álvaro Jiménez Bidón. "No debemos tirar la toalla y luchar por vía judicial para que un juez reconozca el derecho a la incapacidad. Porque, sí, del cáncer de mama están curadas, pero ¿quién habla de las secuelas de los tratamientos?, ¿quién valora las limitaciones de movilidad en los hombros y brazos afectados?".

Según el abogado, si una paciente no puede continuar con su labor pero el INSS le da el alta médica, tiene que impugnar el alta para que le vuelvan a dar la baja médica hasta el periodo máximo de 18 meses que es lo que se puede estar. "Primero ha de solicitarse por vía administrativa en el plazo de los 11 días siguientes a la notificación de la resolución del alta, suspendiéndose entonces los efectos del alta médica. Si el INSS resuelve favorablemente, seguirá de baja hasta el máximo legal de 18 meses. Si por contra la resolución es negativa, hay que interponer, vía judicial, un procedimiento de impugnación de alta médica, para lo que también resulta aplicable el plazo de 20 días hábiles. Y, paralelamente, interponer reclamación previa y posterior demanda judicial para el reconocimiento de la incapacidad laboral".

Lo importante, dice Jiménez Bidón, es "no decaer" y dejarse asesorar por especialistas en derecho laboral, porque "ya bastante han luchado estas pacientes con la enfermedad como para ahora también tener que luchar contra el INSS", concluye.