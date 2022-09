Estos son los delitos online más cometidos por los ciberdelincuentes en Cádiz

Los cibercriminalidad en Cádiz crece. En 2021, fueron más que el anterior año. La delincuencia a través de la red en la provincia se sitúa en tercera posición a nivel andaluz. Nada más que en el último año, se detectaron 7.283 infracciones penales en el ámbito online, frente a las 6.203 de 2020. Esto son datos recogidos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior.

Esos 1.080 delitos de más que se han registrado certifican que delinquir en la red está a la orden del día, que su crecimiento no tiene límites. De hecho, ya no es extraño recibir correos y sms extraños haciéndose pasar por una empresa de mensajería, por una entidad bancaria o por cualquier otra empresa reconocida.

En provincias como Sevilla se han superado los 10.000 ciberdelitos pero estos apenas se incrementaron un 7% de un año para otro. Sin embargo, la subida de la cibercriminalidad en Cádiz ha sido mucho mayor, un 14,80%.

¿Cuál es el cibercrimen más habitual en Cádiz?

Según las estadísticas consultadas en la web de Interior, el cibercrimen más repetido responde a estafas con tarjetas de créditos y débito. 2.792 infracciones de un total de 7.283. Aún así, en 2020, el año de la cuarentena por covid, hubo más que en 2021: 3.039.

En el lista de hechos delictivos, las estafas sin concretar se cuentan por 2.942, frente a las 1.926 de hace dos años. Por lo que casi todo el incremento en cifras de los crímenes online se concentran en esta categorización que no especifica la naturaleza del timo. También resulta particular que en 2020 no se recogiera ninguna estafa informática y en 2021 figuren 252.

Fuera del grupo de ciberdelitos de estafa, las cifras más elevadas responden a las amenazas: 490. Entre 2020 y 201, crecieron un 13,6%. Otra infracción penal que destaca es la usurpación de estado civil, se dieron un 29,12% más de casos (364 en 2021, 258 en 2020). Sorprende que, pese a los continuos intentos de los cibercriminales, el número de estafas bancarias no son excesivamente altos: 88 en todo 2021.

Este es el listado completo, de mayor a menor, de las 7.283 infracciones penales online cometidas en la provincia de Cádiz en 2021: