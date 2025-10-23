Una delegación de seis países caribeños recorre la provincia este jueves para visitar proyectos innovadores

Una delegación de seis países del Caribe Oriental participa durante esta semana en una visita para la 'Inmersión en Innovación Agrícola y Economía Social' que recorrerá tres provincias andaluzas. Este jueves le toca el turno a las instalaciones gaditanas, donde asistirán al Ifapa de Chipiona, el Rancho de la Merced de Jerez y El Toruño en El Puerto para conocer proyectos de bioeconomía azul, adaptación de cultivos al cambio climático, control de algas invasoras y valorización de biomasa algal, entre otras investigaciones agronómicas.

Esta visita se enmarca dentro del proyecto 'EU-CaN: Nutriendo Futuros Juntos', que tiene como finalidad fortalecer los sistemas agroalimentarios sostenibles y la economía social en los países del Caribe Oriental mediante el intercambio de conocimientos con regiones europeas.

Las delegaciones participantes pertenecen a la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y representan a los gobiernos de Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y Granada, Dominica y San Cristóbal y Nieves, junto a entidades de la sociedad civil dedicadas al liderazgo de mujeres y jóvenes rurales como Helen's Daughters, NAYA, SLAFY y ABAFY y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La visita, que pasará por las provincias de Madrid, Sevilla, Cádiz y Málaga, es fruto de la colaboración iniciada en mayo durante el Seminario Internacional celebrado en Antigua y Barbuda, donde la Junta de Andalucía participó como región invitada presentando buenas prácticas en materia de protección social e innovación y economía circular.

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, destaca que "esta actividad tiene como objetivo compartir las experiencias reales sobre cómo la innovación, la economía social y el liderazgo de mujeres y jóvenes pueden revitalizar el medio rural y fortalecer la seguridad alimentaria". En este sentido, Gómez señala que "Andalucía está especialmente identificada con esa visión, ya que ha demostrado que la sostenibilidad y la competitividad sólo son posibles si incorporamos plenamente a mujeres y jóvenes en el corazón de las políticas agrarias y pesqueras".

"La agricultura, la pesca, la ganadería no son únicamente sectores productivos en Andalucía, son una forma de vida, una fuente de cohesión social y un pilar del modelo económico" enfatizó el secretario de Agricultura durante la presentación de esta visita de las delegaciones americanas. Esta visita de estudio es "una alianza entre regiones que creen en el poder de la innovación, la educación y la igualdad para transformar el medio rural", explica Gómez, que considera que "esta semana de trabajo servirá para fortalecer las capacidades institucionales, generar nuevas ideas y sembrar oportunidades de colaboración entre administraciones".

Para el secretario, "con esta visita, Andalucía reafirma su papel como referente internacional en innovación agraria y economía social y su compromiso con la cooperación entre territorios que comparten los mismos retos de futuro como son el agua, el cambio climático y la sostenibilidad del medio rural".

Centros que visitarán

Durante la visita por Andalucía, los representantes caribeños conocerán esta semana iniciativas destacadas de innovación y emprendimiento rural impulsadas por la Junta de Andalucía y tendrán la oportunidad de debatir con representantes de la Consejería de Agricultura y organizaciones civiles sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres y los jóvenes en el mundo rural a través de las mesas técnicas 'Mundo Rural en Femenino' y 'Jóvenes y Mundo Rural', en colaboración con las asociaciones AMCAE- Andalucía y Coamur.

También conocerán el programa Andalucía Open Future, una iniciativa público-privada de la Junta de Andalucía y Telefónica que apoya la aceleración de startups innovadoras en el ámbito tecnológico y también agroalimentario.

Hoy estarán en la provincia gaditana para conocer las iniciativas que se desarrollan en el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de Chipiona, Rancho de la Merced (Jerez) y El Toruño (El Puerto de Santa María), donde conocerán proyectos de bioeconomía azul, adaptación de cultivos al cambio climático, control de algas invasoras y valorización de biomasa algal, entre otras investigaciones agronómicas.

El viernes las delegaciones caribeñas conocerán el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) de la uva pasa de Málaga en la comarca de la Axarquía, donde la viticultura tradicional se erige como motor de crecimiento económico sostenible de la Comarca. También visitarán la cooperativa Trops, referente europeo en frutas subtropicales.

Este proyecto está financiado por la Comisión Europea y coordinado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una entidad del sistema de Cooperación Española especializada en la promoción de las políticas públicas, que promueve la cooperación entre más de 120 países de Europa, África, América Latina y el Caribe.