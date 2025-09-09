Culmina el rescate del helicóptero que cayó al embalse de Guadarranque en Castellar

Así ha sido la operación de rescate del helicópero que cayó al pantano de Guadarranque

El equipo que ha trabajado los últimos días en la recuperación del helicóptero accidentado el pasado viernes en el embalse de Guadarranque, en Castellar, ha completado la extracción de la aeronave.

Lo hizo este lunes, a las 22:00 horas, según ha dado a conocer la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, en un mensaje remitido a los medios de comunicación.

Así, el equipo especializado de la empresa RTS Rotorsun, propietaria del helicóptero, pudo culminar los trabajos después de haber reflotado la aeronave el pasado domingo y haberla estabilizado para terminar de sacarla del embalse durante la tarde del lunes.

De esta manera, ha explicado Flores, "concluye la operativa", que "se ha desarrollado todo con medidas preventivas de protección ambiental".

La subdelegada ha agradecido la labor del equipo técnico de la empresa, así como de los responsables de la Subdelegación del Gobierno, del Parque Natural Los Alcornocales, de los mandos y del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil y del alcalde, Adrián Vaca, y el equipo de gobierno de Castellar, todos ellos "fundamentales en la toma de decisiones" sobre este suceso.

Cabe recordar que el accidente tuvo lugar el viernes, cuando el helicóptero realizaba una extracción de agua del embalse, se precipitó al interior del mismo.

Se trata de un helicóptero de la empresa RST Rotorsun, que presta servicio de mantenimiento para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los dos ocupantes de la aeronave salieron prácticamente ilesos del accidente.

Según informa el Ayuntamiento de Castellar en su cuenta en Facebook, el helicóptero, un modelo Bell 412, pesa aproximadamente 3.500 kilos y se encontraba en posición invertida tras caer y hundirse en el embalse. Durante todo el proceso de extracción, se han estado colocando barreras anticontaminación que garantizar la calidad del agua.