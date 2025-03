CSIF critica los incumplimientos de la Junta sobre las medidas para erradicar las agresiones a sanitarios

Cádiz/CSIF ha criticado los incumplimientos de la Junta de Andalucía sobre la puesta en marcha de medidas para erradicar las agresiones al personal de la sanidad pública, pese al lamentable incremento de los episodios de violencia física y verbal hacia estos profesionales. En 2024 se registraron 1.866 agresiones al personal del SAS, lo que supone un 19,3% más respecto a las 1.564 que se denunciaron el año anterior (en la provincia de Cádiz se registraron 343 en 2024 (199 en 2023), siendo la segunda en Andalucía, por detrás solo de Sevilla).

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario que se conmemora este miércoles, 12 de marzo, el responsable Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, ha mostrado su preocupación ante la “inoperancia” de la Consejería de Salud y Consumo para frenar las agresiones hacia el personal del sistema y ha reclamado a la Junta que ponga en marcha de manera urgente el régimen sancionador contra los episodios de violencia hacia el personal de la sanidad, tal y como anunció la anterior consejera de Salud y Consumo hace más de un año y que, sin embargo, aún no cuenta ni con un borrador. “La Administración no puede seguir de brazos cruzados ante esta problemática, sobre todo si se tiene en cuenta que la violencia no deja de crecer”, ha señalado Puyana. La central sindical, asimismo, ha recordado que a nivel nacional se producen a diario de media 45 agresiones físicas o verbales a este colectivo en sus centros de trabajo.

De igual manera el sector de Sanidad de CSIF-A ha reclamado la creación del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS, que ya superó el periodo destinado al trámite de audiencia pública sin ninguna noticia posterior sobre su desarrollo. Este observatorio serviría como foro de aportación de ideas, de debate y de análisis de las

medidas que se pongan en marcha con el objetivo de acabar con la violencia contra los profesionales. Además, el sindicato recuerda que continúa pendiente la revisión anual del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Puyana ha insistido en la necesidad de que el personal de la sanidad pública denuncie cualquier tipo de agresión, “también las verbales, que se han normalizado, puesto que es la herramienta más eficaz para que se tomen medidas preventivas para proteger la integridad de los profesionales sanitarios y luchar contra la impunidad de los agresores”. Por este motivo, CSIF tiene en marcha la campaña Habla, con el objetivo de animar a los trabajadores y trabajadoras a comunicar cualquier tipo de violencia que sufran.

El representante sindical ha indicado que pese a que “denunciar no siempre es fácil y que puede generar miedo, los profesionales deben alzar la voz con firmeza para visibilizar el problema, para que el agresor responda por sus actos y, con todo ello, construir un entorno laboral seguro y respetuoso”.

A juicio de CSIF, “nada justifica una agresión a los profesionales, pero la falta de personal, las dificultades para obtener citas, las largas listas de espera y las demoras en la atención están creando un ambiente en los centros sanitarios donde los trabajadores se convierten en víctimas de la ira de los usuarios”. El aumento de la violencia contra el personal de la sanidad “es uno de los motivos por los que llevamos meses en la calle denunciando el maltrato de la Junta a la sanidad pública y a sus profesionales, así como sus incumplimientos, y por los que convocamos una gran manifestación en Sevilla el próximo 5 de abril”, ha recordado Puyana.

Por último, para CSIF también es necesario el aumento de las plantillas para mejorar la atención a la ciudadanía y reducir la carga asistencial, además de contar con más personal de seguridad en los centros sanitarios como medida de prevención en estas instalaciones.