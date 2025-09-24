Críticas al Consorcio de Bomberos por la gestión de la Sala 085

La sección sindical de CO.BAS en la Sala 085 del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha denunciado públicamente la que considera “grave situación sanitaria y laboral que atraviesa nuestra plantilla”. “Durante años –continúa– este colectivo ha sido invisibilizado y maltratado, acumulando una trayectoria de conflictos que resulta inaceptable en un servicio esencial como el nuestro”.

Mientras los desastres naturales acontecen con mayor regularidad, representando una amenaza para el conjunto de la población, el Consorcio de Bomberos de Cádiz “ha optado por subastar el servicio público del 085 en lugar de reforzarlo”, aseguran.

“En lugar de preservar la seguridad ciudadana y proteger el dispositivo de emergencias remunicipalizando el 085, el Consorcio ha seguido la línea del presidente valenciano Mazón, es decir, externalizar lo esencial. Esta política de privatización, al adjudicar el 085 a la empresa EULEN, solo ha traído precariedad laboral y un deterioro creciente en la calidad del servicio”, afirman.

Incluso, recuerdan, el delegado sindical de la Sala 085 “fue víctima de una agresión física por parte de un Cabo Jefe de Servicio de la Segunda Brigada y del Sargento Jefe de Parque de Tres Caminos, ambos funcionarios del Consorcio de Bomberos. Los agresores, en un intento por encubrir su conducta, emitieron un informe falso con el objetivo de provocar su despido. Dicho intento fue finalmente desmontado judicialmente, ya que los tribunales han dado la razón al delegado en todas las instancias”.