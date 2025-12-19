El Covid provoca la muerte de 112 personas en Cádiz a lo largo de 2024

Un total de 112 residentes en localidades de la provincia de Cádiz murieron en 2024 víctima del Covid. 59 fueron hombres y 53 mujeres.

El virus que provocó la última pandemia se sigue cebando en muchos ciudadanos, algunos sufriendo ya lo que se denomina como Covid persistente entre quienes pasaron la enfermedad dejándoles importantes secuelas que merman de forma considerable su calidad de vida.

La mortalidad en el año más duro de la pandemia, en 2021, alcanzó a 1.137 personas en la provincia; el año previo, cuando comenzó a extenderse la enfermedad, el número de fallecimientos llegó a 640.

En pleno proceso de acción de la vacuna, en 2022, aún murieron 562 personas, otras 136 en 2023 y 112 el pasado ejercicio, cuyos datos que acaba de publicar el INE. En conjunto se llega a 1.587 residentes en la provincia

En Andalucía, respecto a 2024, superaron la cifra de mortalidad de la provincia gaditana Málaga, con 133, y Sevilla, con 149. En el conjunto de España los muertos por Covid llegaron as 5.198.

Este mismo año se produjeron en la provincia 10.597 fallecimientos, por todo tipo de causas. Enfermedades por tumores provocaron la muerte de 2.747 personas; por el sistema nervioso, 619; por enfermedades del sistema circulatorio, 2.843; por el respiratorio, 1.642 y 629 por el digestivo.

Por trastornos mentales y del comportamiento se contabilizaron 364 óbitos en el conjunto de la provincia.

Por lo que respecta a la evolución de la mortalidad en 2025, los datos que ofrece el INE se refieren hasta el mes de noviembre, pendiente de cerrar diciembre.

En los once primeros meses del ejercicio se han producido 10.275 defunciones. Este dato supone un incremento del 6,85% respecto al mismo periodo de 2024. Con esta tendencia se superarán los 10.597 muertes del año pasando, por lo que el crecimiento vegetativo de la provincia (la diferencia entre nacimientos y muertes) seguirá siendo negativo.

Este crecimiento del 6,85 es el segundo más alto de todo el país, tras el 7,74% de Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto a las restantes provincias andaluzas, solo se acercan Málaga con un crecimiento del 5,05% y de Huelva, con un 4,92%. Aumenta también en Sevilla, con un 4,06%; Córdoba, con un 3,51%; Granada con un 0,87% y Jaén, con un 0,27%. Sólo en Almería las defunciones han bajado respecto a 2024, con un -1,91%.