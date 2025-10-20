Costa Ballena, entre playas, lujo y sostenibilidad: Chipiona apuesta por el gran salto turístico

Costa Ballena afronta una etapa de expansión que refuerza su posición como uno de los destinos turísticos más destacados en la Costa Noroeste del litoral gaditano. La construcción de nuevos hoteles y la próxima implantación de un sistema de recogida neumática de residuos evidencian la apuesta del municipio por la modernización y la sostenibilidad.

El proyecto urbanístico de Costa Ballena, integrado en el término municipal de Chipiona, lleva más de dos décadas de evolución y está a punto de consolidarse como un complejo de referencia. Con los desarrollos en marcha, la zona alcanzará una capacidad hotelera de 1.500 plazas, situándose como el segundo municipio con mayor oferta alojativa de la provincia, solo por detrás de Chiclana.

Nuevas inversiones hoteleras

El Grupo Soluciones lidera la inversión turística en la zona con un desembolso de 250 millones de euros destinados a la construcción de tres nuevos hoteles de alto nivel. Entre ellos, el Hotel Best Village Chipiona, de 4 estrellas superior, en la Plaza Europa, con 415 habitaciones y más de 350 empleos generados.

A este complejo se sumarán dos hoteles de 5 estrellas Gran Lujo, cada uno con 500 habitaciones —40 de ellas con piscina privada—, y un cuarto hotel de 5 estrellas Gran Lujo junto al Lago del Sur, con 450 habitaciones. El alcalde chipionero, Luis Mario Aparcero, ha celebrado estas inversiones declarando a Diario de Cádiz que “con la construcción de los dos nuevos hoteles que se están realizando ampliamos el número de plazas hoteleras. Estas inversiones, que son bastante importantes, harán que Costa Ballena crezca como atractivo turístico".

El primer edil añade que estas actuaciones forman parte de un desarrollo más amplio: “En definitiva, vamos evolucionando, trabajando en la recogida neumática de basura, haciendo inversiones en la mejora de los accesos de Costa Ballena con Tres Piedras, con la carretera de Rota, carriles bici y mejoras en las playas. Es una apuesta muy decidida de este alcalde y este Ayuntamiento de Chipiona por reforzar y darle calidad a un complejo turístico de esta categoría que tenemos en la provincia de Cádiz”.

La recogida neumática de residuos

En paralelo, tal y como afirma Aparcero, el Ayuntamiento avanza en la implantación de un sistema neumático de recogida de basuras, similar al que funciona con éxito en Rota desde hace veinte años. El alcalde Aparcero visitó recientemente las instalaciones que Urbaser gestiona en Costa Ballena, acompañado por su homólogo roteño Javier Ruiz Arana y los técnicos municipales Francisco Cantero, José María Medina y Juan Manuel Ibáñez.

Este sistema, incluido en el Plan Parcial de Costa Ballena, aprovechará las infraestructuras subterráneas ya instaladas, financiadas por los propietarios del suelo, y permitirá una recogida más eficiente, silenciosa y respetuosa con el entorno. La visita a Barcelona permitió al equipo municipal conocer la tecnología más avanzada para su implantación.

En definitiva, la idea del Consistorio chipionero parece clara en cuánto a lo que se refiere a Costa Ballena. Este espacio siempre ha sido visto como un paraíso para explotar turísticamente, con un sinfín de posibilidades por el entorno en el que se encaja y la capacidad de atracción que poseen sus playas. Ahora, es el gobierno de Chipiona el que parece apostar mediante la combinación de inversión privada, infraestructuras sostenibles y mejora de los accesos para convertirlo en un referente para el turismo familiar y de alto nive, consolidando su crecimiento económico y su atractivo cultural y paisajístico para residentes y visitantes.