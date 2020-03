El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, Daniel Sánchez Ayala, se ha sumado al llamamiento del presidente de la federación regional de asociaciones de jóvenes empresarios (AJE Andalucía), Melesio Peña, para exigirle al presidente del Gobierno de España y a su equipo que "dejen de improvisar y no generen más confusión" con las medidas económicas que están adoptando en el marco de la crisis sanitaria y económica que está suponiendo la propagación del virus Covid-19 y el decreto de estado de alarma para paliarla.

A este respecto, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, Melesio Peña, ha pedido a Pedro Sánchez que "dirija un país en crisis, dejando a un lado la valoración continuada de la repercusión política que les ocasionarán las medidas frente a su electorado".

Los máximos representantes de la juventud empresarial de Cádiz y Andalucía consideran que las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo nacional evidencian "una carencia de empatía extraordinaria y pretenden que los empresarios asuman las consecuencias derivadas de su desastrosa gestión de la crisis y su incapacidad de decretar medidas que puedan paliar los daños colaterales". En este sentido, se han referido a un estudio de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) que estima el cierre de 240.000 empresas por la "inacción gubernamenta"”.

En cuanto a la prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales, Peña las considera medidas decepcionantes. "No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando, en muchos casos no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar. El planteamiento no solo es surrealista, es un ataque directo a la figura del empresario, a quien poco menos que se le acusa de querer utilizar un contexto sobrevenido, una crisis sanitaria, para despedir a trabajadores", ha declarado.

El Gobierno, que actualmente tiene problemas para cuadrar el gasto en pensiones, debería apostar por los actores sociales que generan empleo, las empresas, creando medidas para solventar la situación y no incitarlos al cierre de sus negocios, en opinión de Peña. "Nos gustaría escuchar a Pedro Sánchez, sobre cómo va a soportar las arcas públicas el gasto de las prestaciones por desempleo a las que está encaminando a nuestro país", ha añadido.

En referencia al Real Decreto-ley 10/2020, "decreto-ley nocturno", como lo ha calificado, el presidente de AJE Andalucía lo ha considerado "una improvisación más" del Gobierno. "Reducir la movilidad va a ser una medida que va a generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial. Si no hay actividad empresarial, qué sentido tiene que los empresarios continuemos pagando impuestos. Tenemos que afrontar la cuota de autónomos, las cotizaciones a la Seguridad social, el pago del IVA y un sinfín de cargas fiscales que parecen haber sido olvidadas por el Gobierno", ha advertido.

Peña ha incidido en que los jóvenes empresarios y empresarias andaluces van a pedir responsabilidad al Gobierno y, sobre todo, una forma de hacer política y políticos "a la altura de las circunstancias, porque sin lugar a duda, habrá un antes y un después de esta crisis".

Para ello, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz y de Andalucía proponen, en alineación con su Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, que la Administración central continúe trabajando en un segundo plan, que incluya, entre otras, las siguientes medidas: aumento del aplazamiento del pago del IVA del primer trimestre de 2020 a 12 meses, sin intereses o supresión del mismo mientras dure el cierre; la suspensión del pago de la cuota de autónomos durante dos meses o tres, en función de la duración de la situación de alarma; el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social a seis meses sin intereses; la creación de líneas de financiación para circulante a tipo 'cero'; que la causa de fuerza mayor para justificar los ERTEs se reconozca para todas las empresas de aquellos sectores cuya actividad está limitada por el Real Decreto 463/2020; y, si la situación se prolonga, bajada de los tipos impositivos en el IRPF e Impuesto de Sociedades para autónomos y pymes.