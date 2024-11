Convocan una concentración de protesta por la crisis de las perreras en la Bahía de Cádiz

Cádiz/La Plataforma Sin Miedo ha convocado para el próximo sábado una concentración, que tendrá lugar a las once de la mañana en el Palacio de Congresos de Cádiz, para protestar por la que consideran intolerable e insostenible situación en la que viven los animales en el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz.

Con esta movilización demandan la aplicación inmediata de las sanciones administrativas, laborales y penales a los responsables directos e indirectos del maltrato y las irregularidades; la creación de un plan urgente y viable para garantizar instalaciones legales, dignas y seguras para los animales y la implementación de mecanismos de fiscalización que aseguren que los fondos públicos se utilicen de manera eficaz, eficiente y ajustada a la normativa.

Fuentes de la plataforma, han comentado que la gestión del Centro de Protección Animal de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz, a cargo de la empresa ATHISA (anteriormente conocida como Canicen), “ha desencadenado una grave crisis que pone de manifiesto años de negligencia institucional, maltrato animal y opacidad en el uso de fondos públicos”.

Los perros, gatos y hurones albergados en estas instalaciones “viven en condiciones indignas, sin acceso a recursos básicos ni atención adecuada. Desde hace más de una década, los compromisos de las autoridades para garantizar su bienestar han quedado en meras promesas incumplidas, mientras los animales siguen sufriendo”.

El origen de esta crisis se remonta a 2008, cuando se cerró el centro El Refugio, conocido como La perrera de los horrores de Puerto Real, tras años de denuncias por maltrato animal. En ese momento, los animales fueron redistribuidos a otras instalaciones igualmente inadecuadas, como Gesser o el Zoosanitario de Jerez, que carecían -y carecen- de núcleos zoológicos para animales compañia y personal cualificado.

Ya en aquella fecha se promete un centro nuevo en la finca Malas Noches en Puerto Real. Una finca calificada en PGOU como “pastizal” que no tiene agua potable por lo que jamás podrá tener núcleo zoológico para animales de compañía.

A pesar de las críticas, en 2017 la Mancomunidad firmó un contrato con la empresa de plagas Athisa para gestionar el centro de Canicen sin verificar si las instalaciones cumplían con los requisitos legales. En 2018 comienzan las primeras quejas y reuniones solicitadas por el voluntariado, por Entidades de Protección Animal y partidos políticos como PACMA y Podemos. En 2021, el contrato fue renovado por 320.000 euros anuales, y en 2022 la Comisión de Salud de la Mancomunidad Bahía de Cádiz -formada por veterinarios y técnicos municipales de los cuatro Ayuntamientos- autoriza una prórroga de otro años más asegurando que cumplía las indicaciones del pliego técnico. En 2023 se aprobó una adjudicación de 2,3 millones de euros reconociendo que no habían comprobado si existía un núcleo zoológico o si las instalaciones eran aptas para albergar animales de compañía.

Mientras tanto, las denuncias por condiciones inhumanas se acumulaban: instalaciones insalubres, falta de agua potable, carencias nutricionales y el sufrimiento constante de los animales. Denuncias, irregularidades y complicidad institucional Entre los episodios más graves, en 2011 la Guardia Civil detectó un caso de tráfico ilegal de animales desde estas instalaciones, evidenciando la falta de control. En 2023, tras una visita a las instalaciones, comprobamos in situ la decadencia de las instalaciones y el trato inhumano que los gatos y perros recibían.

En 2024, tras una denuncia en firme y un informe del Seprona, Athisa ha sido sancionada por incumplimiento de contrato, y se ha iniciado el proceso para rescindir la adjudicación. Pero estas medidas llegan tarde para las decenas de animales que han sufrido y muerto por la negligencia institucional.

Es también en 2024 cuando esta misma empresa, Athisa, se hace con el control de la perrera municipal de Jerez, la cual tampoco tiene instalaciones con núcleo zoológico para animales de compañía, no dispone de personal cualificado, ni de censo oficial puesto que los animales no se chipan a la entrada y en la que la transparencia brilla por su ausencia.

Desde la Plataforma Sin Miedo, y Plataforma Playa Dogfriendly, junto con voluntarios y entidades de protección animal, exigen: por un lado, la responsabilidad penal y administrativa, con sanciones a todas las personas y organismos que, por acción u omisión, han permitido este sufrimiento; la reubicación digna de los animales, que deben trasladarse a instalaciones legales y adecuadas, con toda la documentación correspondiente; una gestión pública eficiente y transparente, que permita que el servicio de recogida y albergue de animales debe cumplir con la normativa vigente; y, por último, respeto por los derechos de los animales, voluntarias y trabajadores. “No toleramos más promesas incumplidas ni condiciones indignas ni ilegales”.

Según la plataforma, esta crisis “pone de manifiesto la incapacidad de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz y de los ayuntamientos implicados (Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana) para gestionar de manera adecuada un servicio esencial y obligatorio desde hace más de veinte años”.

Un problema que nos afecta a todos

La Plataforma Sin Miedo recuerda que “el maltrato animal no es solo un problema ético; también es un reflejo de la gestión pública ineficaz y la falta de transparencia que afecta a toda la ciudadanía. Es inadmisible que, después de años de denuncias y pruebas documentadas, la situación no haya cambiado y que las administraciones locales continúen mirando hacia otro lado. Esta crisis pone de manifiesto que no estamos documentando hechos aislados sino que esta omisión de funciones públicas en materia de Salud pública y de Protección y Bienestar Animal es un problema estructural y crónico, es el modus operandi de un número considerable de Ayuntamientos de toda la provincia”.