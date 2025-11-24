Continúa el goteo de plantas fotovoltaicas en tierras gaditanas

La implantación de plantas solares para aprovechar la energía fotovoltaica continúa con su goteo constante de proyectos en tierras gaditanas. La transición energética hacia fuentes sostenibles y de origen renovable conlleva una aprobación sistemática por parte de las administraciones una vez se aprueban las declaraciones ambientales y otros procesos previos, aunque estos proyectos han suscitado ciertas suspicacias. El reducido número de puestos de trabajo que llevan aparejadas estas instalaciones, así como la pérdida de funcionalidad del terreno, dificulta el arraigo y las oportunidades de la población autóctona, que en zonas rurales se convierte en riesgo de despoblación.

Los proyectos que han ido floreciendo en los últimos meses se encuentran en puntos diversos de la geografía gaditana, desde Sanlúcar hasta Jimena pasando por Arcos, Jerez o Chiclana. En cuanto a las dimensiones y capacidad que se pretende instalar también es muy variada, desde los 5 megavatios hasta los 120.

Uno de los últimos proyectos conocidos es el que ha desarrollado la empresa cordobesa Rolwind en el término de Chiclana. La planta fotovoltaica La Concepción acaba de obtener la declaración de utilidad pública para implantar sus 49,45 megavatios de potencia. Su ubicación se encuentra en la zona del Cerro de la Cueva, cercano a la carretera de Medina A-390, por donde se accederá, entre el Cementerio Mancomunado y el núcleo de El Berrueco en el límite ya con el término municipal asidonense.

El proyecto cuenta con la declaración ambiental unificada aprobada desde marzo para la instalación de 86.430 módulos fotovoltaicos bifaciales para la que la compañía de renovables invertirá entorno a los 30 millones de euros en total. Próximamente presentará la licencia al Ayuntamiento de Chiclana.

En un estado similar del procedimiento se encuentra otra planta de menores proporciones. En este caso en el término de Sanlúcar de Barrameda, la PSFV La Gallarda contará con 5,79 megavatios de potencia pico y 5,379 megavatios de potencia instalada, gracias a sus 8.456 módulos.

En este caso la sociedad promotora de las instalaciones es Palacio Quemado Solar II S.L. y estará ubicada en la zona de Mahina, cercana a la carretera de circunvalación A-471, a la altura del kilómetro 58. Concretamente se ubica en el Camino del pozo del turel junto al circuito de motrocross El Barrero. El presupuesto supera los 4,5 millones de euros y la superficie alcanza los 9,58 hectáreas de terreno.

De similares proporciones, con 5 megavatios de potencia instalada y 6,12 de potencia máxima, en Arcos se proyectan dos instalaciones bajo la denominación de Los Llanos I y II, en esta ocasión por las empresas Pedrola Solar y El Blanquillo Solar, ambas sociedades promovidas por Benbros Solar. Las instalaciones han obtenido hace unas semanas la autorización administrativa previa, aunque condicionadas a cumplir el informe para la declaración ambiental.

Benbros Solar ha recibido también en esas mismas fechas la autorización administrativa previa por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para una de las mayores instalaciones proyectadas en la provincia, en este caso en el término municipal de Jerez. Se trata de la Marterilla, con 118 megavatios de potencia instalada y que ocupará una superficie de unas 200 hectáreas separadas por la autovía Jerez-Los Barrios, concretamente entre las lagunas de Medina y de las Canteras-El Tejón.

En el término municipal jerezano hay autorizados hasta doce proyectos fotovoltaicos en la actualidad, cinco de ellos ya en construcción, que se sumarán pronto a los quince que ya están operando. Una de las plantas que están en fase de desarrollo pertenece a la empresa ABEI Energy, que está también construyendo otra en Alcalá de los Gazules y que acaba de firmar con BBVA la financiación de cinco proyectos más, uno de ellos en la provincia gaditana aunque no ha concretado detalles.

De utilidad pública se ha declarado también recientemente la planta fotovoltaica Marchenilla VII, en el término municipal de Jimena y con 41 megavatios de potencia instalada. La empresa que solicita los permisos es Retiro Energía 5, aunque estas instalaciones forman parte de un conglomerado energético mayor. Las infraestructuras de este tipo que no superan los 50 MW tienen un procedimiento burocrático diferente a las que cuentan con una potencia superior, de modo que no pocas veces las empresas optan por fragmentar las instalaciones en diferentes proyectos para no sobrepasar dicha potencia.

En los últimos meses también han avanzado los trámites de las plantas fotovoltaicas que alimentarán el autoconsumo de las plantas de hidrógeno verde de Avalon, que proyecta la construcción de ocho de estas instalaciones entre Puerto Serrano, Villamartín, San José del Valle y Jerez y que irán conectadas a través de un hidroducto hasta llegar a una megaplanta de amoniaco verde en Los Barrios.

La producción fotovoltaica española está registrando un mes de noviembre con valores casi un 25% superiores a los del año pasado en cuanto a producción energética, aportando un 14% al mix energético que alcanza hasta el 40% en las horas centrales del día a pesar de la menor irradiación solar de este mes otoñal. Este mayor peso se debe a la ampliación de gigavatios conectados a la red provenientes de esta fuente de energía.