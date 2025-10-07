El conileño Ernesto Alba será el candidato de Izquierda Unida a las andaluzas

La Junta Electoral de Izquierda Unida (IU) Andalucía ha informado hoy a "toda la militancia" que, tras concluir el plazo de presentación de candidaturas para las primarias de la federación de izquierdas a la Presidencia de la Junta de Andalucía, se ha presentado una única candidatura encabezada por el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba.

Esta candidatura ha contado con 263 avales, "muy por encima" de los 96 necesarios según el reglamento del proceso, por lo que "queda proclamada como candidatura oficial", según ha informado IU Andalucía en un comunicado.

De acuerdo con el calendario aprobado, al tratarse de una candidatura única, el proceso continuará con su ratificación por parte de toda la militancia de IU Andalucía, para lo que se activará una votación vía 'on line' entre los días 9 y 14 de este mes de octubre, y otra presencial, entre los días 17 y 18 de este mismo mes.

En rueda de prensa ayer lunes en Málaga, el propio Ernesto Alba dio a conocer su candidatura a estas primarias y expuso que ésta "se nutre de una reflexión política que veníamos haciendo desde la organización desde hace tiempo con tres elementos clave", en referencia a abrir un debate en la izquierda andaluza, llevar un proyecto político "bajo el brazo" y abrir "una gran esperanza en Andalucía y, si puede ser también, para el resto del país".

El líder del PCA apuntó también que "la izquierda tiene que dejar de mirarse el ombligo y que dejar de pelearse entre nosotras y nosotros, y dedicarse más a entrar en los barrios y estar entre la gente. La que dice representar y la que dice defender. La izquierda necesita abrir el foco", subrayó.

Finalmente, y tras incidir en que "debemos juntarnos todas y todos" y comprometerse a recorrer cada rincón de Andalucía, ha dicho que va a abrir un proceso político "desde abajo, sin estrellas fugaces", poniendo el protagonismo en la gente, con el objetivo de "ganar Andalucía".

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ANDALUCÍA

Nacido en Conil, Ernesto Alba fue elegido por primera vez como secretario general del PCA el 2 de julio de 2017 por la unanimidad del Comité Central emanado del XII Congreso de la formación.

Ha sido concejal delegado de Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Salud y Consumo en Conil y fue coordinador del grupo municipal de IU en dicha localidad desde 2011 hasta 2016. Además, es diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y especialista universitario en Derecho a la Ciudad.

También cursó estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla y, como trabajador social, desempeñó su carrera profesional en el Centro de Acogida para Inmigrantes de la Cruz Roja de Algeciras, y ha sido técnico especialista de proyectos y asesor metodológico de Presupuestos Participativos.

Con 16 años comenzó a participar en la asamblea local de IU en Conil y en el año 2002 se integró en la Unión de Juventudes Comunistas de España, organización en la que llegó a ser responsable del Área Externa del Comité Nacional de Andalucía y responsable de movimientos sociales y migraciones en el Comité Central de la UJCE.

VOLUNTAD DE REEDITAR LA COALICIÓN POR ANDALUCÍA

Para las próximas elecciones andaluzas, IU aspira a reeditar la fórmula de Por Andalucía, la marca con la que Podemos, IU, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo concurrieron a los comicios de 2022.

No obstante, antes de que se materialice la posible reedición de esa coalición, IU Andalucía está desarrollando un proceso de primarias internas para designar a sus candidatos a esas elecciones --tanto a la Presidencia de la Junta como a nivel provincial para acceder al Parlamento--, de forma que posteriormente tocaría abordar las potenciales listas conjuntas que diseñaría también en primarias con las formaciones con las que pueda ir en coalición.