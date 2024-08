Hasta 1.100 conductores gaditanos pierden todos los puntos del carné desde 2023: estas son las mayores infracciones

Más de 1.000 conductores perdieron la vigencia de su carné de conducir al quedarse sin todos los puntos en la provincia de Cádiz. Son las cifras que manejan desde Tráfico desde enero de 2023 y hasta final de julio de este año. Si el año pasado fueron 632 conductores los que se quedaron sin permiso, este –según cifras provisionales– ya son 469, con lo que los números no serán muy distintos en esta ocasión.

Estos 1.101 gaditanos son principalmente conductores, hombres, que conforman casi el 90% (989) de este acumulado, frente a las 112 conductoras cuyas infracciones al volante también le conllevaron la retirada del permiso al perder la vigencia administrativa. Porque al margen, y lo más importante, del peligro que supone para ellos y para el resto de los conductores y la circulación; las denuncias por velocidad, el uso del móvil y conducir bajo los efectos del acohol y las drogas detrayeron más de 115.000 puntos en 2023 y más de 55.000 en lo que va de 2024.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico señalan que pisar el acelerador más de la cuenta, el consumo de alcohol y drogas,y el uso del móvil cuando no se debe siguen siendo las infracciones que más se cometen y que más quitan puntuación. A ella se suma algo que parece tan básico como no ponerse el cinturón, otra de las prudencias principales en las carreteras gaditanas que sginifica ahora 4 puntos menos.

Otras, como no tener la ITV al día o carecer de seguro que son a su vez habituales, no conllevan ninguna sanción en el permiso, pero Tráfico endureció hace un par de años actitudes como sujetar el teléfono mientras se conduce o no hacer uso correcto de los sistemas de seguridad como el cinturón o los infantiles, pasando el primero de 3 a 6 puntos o de 3 a 4 en el segundo de los casos. Así, mirar el teléfono es de lo que más resta (6) junto al alcohol – de 2 a 6 con 0,50 mg/l aire espirado–, velocidad –según los kilómetros por hora superados–, la presencia de droga en el organismo, conducir de forma temeraria, adelantar a un ciclista sin la separación, negarse a realizarse las pruebas de alcoholemia, conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares. Económicamente pueden suponer entre los 200 y los 1.000 euros de multa, como el conducir ebrio o bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

780 conductores a 61 kilómetros o más de lo permitido

Mirando las estadísticas de la DGT, fue la velocidad la que más puntos quitó a los conductores gaditanos y concretamente la sanción que supone dos puntos, es decir, que superaban la velocidad permitida entre 21 y 30 kilómetros más. En los controles se realizaron más de 20.000 denuncias en 2023 y más de 10.000 en lo que va de año –17.600 de 2 puntos–, que supusieron en total, más de 44.000 puntos menos y alrededor de 21.000 en lo que va de año.

Sin emgargo, hasta 780 conductores recibieron una sanción de más de 6 puntos, con lo que iban a una velocidad superior en 60 kilómetros a lo permitido.Es un delito conducir con exceso de velocidad superior a la establecida en 60 km/h en vías urbanas y en 80 km/h en vías interurbanas.La velocidad es un factor de riesgo presente en casi el 20% de los accidentes con víctimas.

A esta imprudencia, le siguen las casi 4.500 denuncias en 2023 por conducir ebrio, 1.227 con hasta seis puntos con lo que la tasa era muy superada. Este 2024 van 1.869 y 501 de seis puntos. Mientras, la droga supuso hasta 2.132 condutores denunciados el año pasado y 1.588 en lo que va de 2024.

El móvil

Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos. Conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de 6 puntos. La cuarta parte de los accidentes están causados por una conducción distraída o por falta de atención.

En la provincia de Cádiz, los distintos controles de Tráfico 'cazon' a 2.336 conductores con el teléfono u otro dispositivo. La multa, de 200 euros, conllevó perder hasta 12.393 puntos.

Las sanciones por no llevar el cinturón superan las 2.600

Uno de cada cinco adultos muertos en un accidente en vías interurbanas no utilizaba el cinturón de seguridad. En ciudad, el número de muertos aumenta a dos de cada cinco. En el caso del uso del casco, el 11% de los usuarios de ciclomotor fallecidos no utilizaba el casco. Pese a esos datos, 2.649 personas fueron denunciadas por no usar el cinturón o no hacerlo correctamente y va van por más de mil este año en las carreteras gaditanas. Según explica la DGT, el cinturón tiene que utilizarse en todos los asientos y estar correctamente abrochado. No se pueden usar pinzas o sistemas que alteren o bloqueen su funcionamiento. El conductor es responsable (con la correspondiente retirada de puntos) si algún niño viaja sin SRI (Sistema de retención infantil).