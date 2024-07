Concert Music Festival se suma a la eterna celebración de Scorpions

Chiclana/Hablar de Scorpions es sinónimo de historia. Muchos capítulos del siglo pasado, como por ejemplo la disolución del bloque soviético, pueden ser contados a la luz de algunas de sus canciones con las que incluso han conseguido romper la barrera del tiempo y de varias generaciones: Wind of change, Still loving you, Rock you like a hurricane, Send me an angel, No one like you, Can´t live without you, Bad boys running wild ... Y podríamos seguir así hasta un total de 19 discos y más de cien canciones. En la época actual donde reina lo digital, ¿qué artista o grupo es capaz de igualar esta marca? Claramente casi ninguno.

El próximo sábado, todos sus éxitos se podrán volver a disfrutar en directo en la inconfudible voz metálica de Klaus Meine en una nueva cita de Concert Musics Festival. De hecho, Chiclana será una de las pocas paradas que los alemanes tienen prevista en esta gira donde la historia viva del metal-rock festeja el 40º aniversario de uno de sus mayores éxitos: Love at First Sting, el noveno título de su discografía y uno de los más recordados.

Vista su trayectoria en lo que va de año por otros conciertos en nuestro país, estas cinco leyendas vivas de la música llegan con muchas ganas y sobreponiéndose a los años (e incluso a algunos achaques). El pasado mes de marzo el grupo se vio obligado a cancelar una actuación en México después de que su vocalista se tuviera que someter a una cirugía de espalda. Dios nos libre de que algo así ocurra mañana (dedos cruzados). A pesar de todo, Scorpions sigue encarando cada uno de sus conciertos con energías, animados por las nuevas generaciones que se acercan a su música. Ya en 2010 anunciaron su retirada de los escenarios, cosa que afortunadamente nunca llegó a ocurrir. A día de hoy siguen sumando conciertos a un marcador donde cada temporada, actuación tras actuación, viven en una eterna conmemoración que parece no tener fin. Son como ese típico invitado que siempre se tiene que quedar hasta el final de la fiesta. ¿Cómo se van a ir ellos ahora con todo lo que aún queda por delante? ¿Cómo se van a retirar ahora que en su público confluyen más de tres generaciones? ¡Ni mijita!