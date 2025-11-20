Comisiones Obreras exige soluciones urgentes al conflicto laboral de la base naval de Rota

El sindicato CCOO ha exigido la implicación "urgente y efectiva" del Ministerio de Trabajo y el de Defensa para desbloquear el conflicto laboral de la base naval de Rota, que ha considerado "el más largo de la democracia" y que se ha agravado en las últimas semanas con "despidos injustificados".

El sindicato ha señalado en un comunicado que entre los despidos se encuentra el del presidente del comité de empresa y ha calificado de "grave" la retirada de la concesionaria Versar-Louis Berger de la mesa de negociación.

Representantes de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía y del ámbito estatal se reunieron el pasado 17 de noviembre en Madrid con el secretario de Estado de Empleo y Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey, a quien han trasladado la situación "límite" que ha afrontado la plantilla del aeropuerto militar de la base de Rota tras más de nueve años de conflicto.

El sindicato ha recordado que la empresa concesionaria ha sido declarada "non grata" por unanimidad del Ayuntamiento de Rota en dos ocasiones -en diciembre de 2020 y en septiembre de 2025-, un hecho "sin precedentes" que cree que ha evidenciado el rechazo institucional y social a su "conducta persistente y negligente".

CCOO ha subrayado que la situación se ha deteriorado tras los últimos despidos y ha denunciado que la retirada de la empresa de las negociaciones "ha impedido cualquier avance". Por ello, ha reclamado que Trabajo y Defensa activen "mecanismos eficaces" para cerrar un conflicto que, según la organización, ha puesto de manifiesto "el fracaso de las vías habituales de mediación".

El sindicato ha defendido la "dignidad, perseverancia y resistencia colectiva" de los trabajadores de la base de Rota, que durante años han denunciado recortes salariales, vulneraciones de derechos y despidos arbitrarios. "La acción sindical organizada ha sido el único camino frente a la impunidad empresarial", ha sentenciado.

Según CCOO, el compromiso expresado por Pérez Rey de analizar en profundidad la situación y coordinar futuras actuaciones con las administraciones competentes ha sido valorado positivamente, aunque la central sindical ha advertido de que "la verdadera solución" requiere una intervención "firme y decidida".