El comisario Santos Bernal recuerda a Balzac: “La Policía es eterna”

Cádiz acogió este miércoles la celebración del Día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía. El acto institucional, celebrado en el Parador Atlántico, estuvo presidido por la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y contó con la presencia de representantes de las comisarías de San Fernando, El Puerto de Santa María-Puerto Real y Rota. Durante la ceremonia se entregaron 102 condecoraciones a policías de la provincia y a ciudadanos que han mostrado un apoyo especial a la labor policial.

El comisario jefe provincial, Santos Bernal, pronunció el que será su último discurso antes de su jubilación, prevista para finales de mes. Bernal quiso comenzar recordando a los compañeros fallecidos en el último año, así como a las víctimas de terrorismo y de violencia de género. “Decir Policía es decir honor. El que es o ha sido Policía no necesita más título que éste”, subrayó.

El jefe policial destacó que la criminalidad en la provincia ha descendido un 5,5% en el último año, una cifra superior a la media nacional. Subrayó también el “éxito reconocido a nivel europeo” de la Operación Paso del Estrecho, con más de tres millones de pasajeros y 700.000 vehículos en tránsito sin incidentes graves, y la detención de cerca de 200 personas con órdenes europeas de detención.

Agentes y mandos de la Policía presentes en el acto. / Julio González

En su repaso a los principales retos de la provincia, Bernal puso el acento en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con incautaciones históricas como los 13.000 kilos de cocaína decomisados en Algeciras, la mayor aprehensión registrada en España. También se refirió a las operaciones contra la trata de personas y el tráfico de mujeres, que este año han permitido liberar a más de un centenar de víctimas.

El comisario agradeció la colaboración de la Fiscalía en la persecución del petaqueo, el suministro ilegal de combustible a las narcolanchas, que en 2024 permitió intervenir más de 200.000 litros. Asimismo, mencionó operaciones contra el blanqueo de capitales y la presión mantenida contra las redes de hachís y heroína en la provincia.

Pero Bernal también quiso detenerse en el aspecto más humano de la profesión: “Las mayores satisfacciones son los servicios humanitarios. Este año hemos intervenido en 205 intentos de suicidio, y en la inmensa mayoría de los casos conseguimos salvar esas vidas”. En su despedida, animó a los nuevos policías presentes a ejercer la profesión “con humildad y pasión”, recordando que ser policía “no es solo un trabajo, es una forma de entender la vida”.

Blanca Flores condecoró ayer al anterior subdelegado, José Pacheco. / Julio González

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, agradeció a los agentes su compromiso y destacó que “España es hoy uno de los países más seguros del mundo y eso es gracias a vuestra labor diaria”. Flores puso en valor que la provincia de Cádiz se ha convertido en referente en la organización de grandes eventos, como la Sail GP, las ferias y romerías o la propia OPE, en los que la Policía Nacional ha desempeñado un papel clave.

La representante del Ejecutivo quiso trasladar un mensaje de apoyo a los condecorados y recordó que la seguridad ciudadana “es un logro compartido” en el que los policías desempeñan “un papel nuclear”. También señaló que la lucha contra la violencia de género debe seguir siendo un objetivo prioritario, reclamando la implicación de toda la sociedad: “Ni una más. Ni una menos. Hay que seguir, hay que apretar. Es responsabilidad de todos”.

Flores subrayó además que el Gobierno ha incrementado en los últimos años las ofertas de empleo en la Policía Nacional, alcanzando “el mayor número de agentes de la historia del país” y consolidando la inversión en recursos materiales y tecnológicos, con especial refuerzo en el Campo de Gibraltar.

El acto concluyó con la entrega de medallas a 38 agentes por méritos destacados y a siete personas ajenas al cuerpo que han colaborado de forma especial con la institución. Entre los reconocidos estuvo la Cruz Roja y varios ciudadanos por su implicación con la seguridad pública.

En su adiós, Bernal dijo que “pertenecer a la Policía Nacional es un honor y un privilegio”. Y acabó recordando un a frase de Honoré de Balzac con la que concluye el libro de Jesús Rodríguez Corazón Azul. “Los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la Policía es eterna”.