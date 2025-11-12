El comisario europeo de Pesca conoce de primera mano la situación del sector pesquero en Sanlúcar

El comisario de Pesca y Océanos de la Unión Europea, Costas Kadis, visitó este martes Sanlúcar de Barrameda para mantener un encuentro con representantes institucionales y del sector pesquero local, en el marco de una jornada de trabajo centrada en analizar la realidad y los desafíos del sector.

La reunión tuvo lugar en la antigua sede de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, en el barrio marinero de Bonanza, y contó con la participación de la alcaldesa, Carmen Álvarez, junto al patrón mayor, Antonio Romero ‘Tete’, y el técnico de la entidad, José Carlos Macías. También estuvieron presentes representantes de la Federación Nacional y Andaluza de Cofradías de Pescadores, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), cuyo secretario general, el sanluqueño Javier Garat, moderó el encuentro y coordinó la visita.

Durante la reunión, los asistentes trasladaron al comisario europeo la situación actual del sector en Sanlúcar, sus principales retos y la importancia económica y social que la pesca tiene para la ciudad. La alcaldesa, Carmen Álvarez, destacó que la visita “permite que quienes toman decisiones conozcan de primera mano la realidad de nuestro sector y de nuestros marineros”. Subrayó además que “la pesca en Sanlúcar no es solo una actividad económica que genera numerosos empleos directos e indirectos, sino también una parte esencial de la identidad cultural del municipio”.

Álvarez recordó que el puerto de Bonanza cuenta con más de 120 embarcaciones dedicadas a la captura de más de 150 especies, lo que lo convierte en el segundo puerto pesquero más importante de Andalucía. “Miles de sanluqueños dependen de este motor económico, que además contribuye al prestigio gastronómico de la ciudad”, añadió.

La alcaldesa valoró positivamente la visita del comisario, a la que definió como “una oportunidad para avanzar juntos y garantizar que la pesca en Sanlúcar siga siendo sinónimo de vida, empleo y futuro”.

Tras el encuentro, Kadis, acompañado por la regidora y el resto de representantes públicos y del sector, realizó una visita al puerto pesquero de Bonanza, donde pudo conocer el funcionamiento de las instalaciones y observar el desarrollo de la actividad diaria en el muelle y la lonja.

El encuentro se enmarca en la agenda de trabajo del comisario de Pesca de la UE, que mantiene contactos con distintos territorios y sectores productivos con el objetivo de recoger información directa sobre la situación de la pesca en las comunidades costeras europeas.