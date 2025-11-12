Colegios Profesionales de Cádiz impulsan la creación de una asociación provincial

Los representantes de diversas corporaciones profesionales de la provincia de Cádiz han dado un paso significativo hacia la formalización de una Asociación de Colegios Profesionales de Cádiz. Esta nueva entidad tiene como propósito reunir a las distintas disciplinas colegiadas del territorio, con el fin de potenciar la colaboración entre profesionales, salvaguardar los principios éticos y la deontología, y servir de voz unificada ante las administraciones públicas y la sociedad civil.

Esta propuesta aspira a replicar en el contexto gaditano la articulación y representación colectiva de las profesiones colegiadas, que en España abarcan sectores tan variados como el jurídico, económico, sanitario, social, científico, docente, arquitectónico e ingenieril. La coordinación conjunta de estos ámbitos se considera esencial para su desarrollo y visibilidad.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, se analizaron las contribuciones iniciales para la elaboración de un borrador de estatutos fundacionales. Estos documentos definirán el funcionamiento, los órganos de gobierno y los principios rectores de la futura organización. Los asistentes coincidieron en la necesidad de que esta unión posea una configuración adaptable y con amplia representación, capaz de constituir un espacio continuo para el análisis, la discusión y la colaboración entre los diversos colegios profesionales de la provincia.

La futura Asociación de Colegios Profesionales de Cádiz se concibe como un mecanismo para la protección del bien común y el aseguramiento de la práctica profesional de calidad, en consonancia con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Española. Su misión principal será ejercer la representación de todas las profesiones colegiadas de Cádiz, funcionar como entidad asesora para las autoridades públicas, fomentar la calidad profesional y la actualización constante, y divulgar los principios éticos y la función social de la práctica profesional.

Asimismo, esta alianza aspira a erigirse en un punto de referencia provincial para el diálogo y la colaboración entre los colegios profesionales y las instituciones. De este modo, se busca aportar al progreso socioeconómico de la provincia gaditana, manteniendo siempre la autonomía, la claridad y la dedicación a la excelencia y la responsabilidad social.

Según expresaron los portavoces reunidos, “las profesiones colegiadas somos un pilar de confianza en la sociedad. Unidos, podremos reforzar nuestra capacidad de servicio público, proyectar una voz común y garantizar que el ejercicio profesional siga siendo sinónimo de ética, rigor y compromiso con la ciudadanía gaditana”. Estas declaraciones subrayan la importancia de la cohesión para el sector.

El grupo impulsor proseguirá sus labores en las próximas semanas, centrándose en la preparación del proyecto de estatutos y la planificación del cronograma fundacional. Este proceso culminará con la puesta de largo de la Asociación de Colegios Profesionales de Cádiz, marcando un hito para el colectivo profesional de la región.

En esta primera sesión participaron decanos-presidentes y representantes de las siguientes corporaciones: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Colegio de Abogados de Cádiz, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cádiz, Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cádiz, Colegio Oficial de Médicos de Cádiz y Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Se espera que durante el proceso de constitución se sumen otras corporaciones profesionales que ya han manifestado su interés en esta relevante iniciativa.