Los ciudadanos de Rota votarán entre cuatro proyectos para los Presupuestos Participativos

La Comisión Técnica de los Presupuestos Participativos de Rota se ha reunido en el Palacio Municipal Castillo de Luna para analizar las propuestas presentadas por la ciudadanía y seleccionar aquellas que cumplen con los requisitos técnicos, legales y financieros. Tras este proceso, han quedado finalmente cuatro proyectos que serán sometidos a votación vecinal.

En esta edición, el Ayuntamiento destina 300.000 euros al desarrollo del proyecto que obtenga un mayor respaldo ciudadano. Según ha señalado el delegado municipal de Participación Ciudadana, Jesús López, el proceso arrancó con un total de seis propuestas presentadas tanto por vecinos como por entidades locales, a través de internet o en las distintas asambleas deliberativas organizadas en la ciudad.

De esas seis, dos fueron descartadas: una por no estar técnicamente bien planteada y otra por no corresponder a competencias municipales.

Las propuestas finalistas

Las cuatro iniciativas que sí cumplen con todos los requisitos y que podrán ser votadas por la ciudadanía son las siguientes:

Renovación de las pistas de atletismo del estadio Antonio Pazos Puyana “Monago” , con actuaciones en el pavimento, salidas de pista, accesos al campo de fútbol y mejoras en su entorno.

, con actuaciones en el pavimento, salidas de pista, accesos al campo de fútbol y mejoras en su entorno. Mejoras en el pabellón Antonio Barriento Chispa , que incluyen nueva iluminación en las pistas de pádel y tenis, instalación de una grada prefabricada, colocación de césped artificial en los alrededores, incorporación de pistas portátiles de pickleball y sustitución de los extractores del pabellón cubierto para combatir la humedad.

, que incluyen nueva iluminación en las pistas de pádel y tenis, instalación de una grada prefabricada, colocación de césped artificial en los alrededores, incorporación de pistas portátiles de pickleball y sustitución de los extractores del pabellón cubierto para combatir la humedad. Actuaciones en el estadio Antonio Pazos Puyana “Monago” , consistentes en la colocación de asientos en la grada principal, cerramiento trasero de la grada, renovación del sistema de riego e iluminación, y la instalación de placas fotovoltaicas.

, consistentes en la colocación de asientos en la grada principal, cerramiento trasero de la grada, renovación del sistema de riego e iluminación, y la instalación de placas fotovoltaicas. Reforma integral de los aseos y vestuarios del estadio Manuel Bernal Sánchez Romero, con el objetivo de mejorar la salubridad, seguridad y accesibilidad de estas instalaciones deportivas.

Próxima fase: votación ciudadana

El proceso continuará con la apertura de un plazo de votación de 10 días hábiles, que será anunciado previamente. Durante ese tiempo, los vecinos y vecinas de Rota, a partir de 14 años de edad, así como las entidades ciudadanas inscritas, podrán elegir la propuesta que consideren más beneficiosa para la localidad.

La votación podrá realizarse tanto de forma online, a través del apartado web habilitado, como de manera presencial en la Asamblea Decisoria, donde se dará voz y voto directo a la ciudadanía.