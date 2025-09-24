Las cifras de un coloso con más acero que la Torre Eiffel

Son solo cifras, pero dan una idea de la colosal obra de ingeniería que es el segundo puente sobre la Bahía. Sólo como dato anecdótico podría enumerarse que se necesitaron 70.000 toneladas de acero, es decir, nueve veces más de las que se utilizaron para levantar la Torre Eiffel de París.

Pero no sólo de acero viven los puentes. En este caso además se vertieron 100.000 metros cúbicos de hormigón. El tablero se construyó en la factoría de Ascamón de Asturias y fue trasladado por piezas hasta la provincia en convoyes nocturnos.

Las 61 dovelas del tramo atirantado, que se construyeron en las factorías sevillanas de Tecade, Mebusa y OPT95, tienen un peso medio de 300 toneladas, 20 metros de longitud y 34 de ancho. No obstante, una de ellas llega a pesar 1.000 toneladas.

El tramo desmontable que une las pilas 9 y 10 tiene un peso de 4.000 toneladas, mide 150 metros de longitud y 34 de ancho, y para su desmontaje y posterior montaje serían necesarios varios días.

La extensión total del puente, contanto los viaductos de acceso desde Cádiz y Puerto Real, es de 5.100 metros. El tramo atirantado mide 1.180 metros, con un vano principal de 540 metros. Los técnicos que construyeron esta megaestructura siempre dijeron que en el de Cádiz hablábamos de cuatro puentes en uno: el tablero de Cádiz, el tramo desmontable, el atirantado y el viaducto del Río San Pedro.

Además de Dragados, que llevó el peso de los trabajos, unas 200 empresas españolas participaron en el desarrollo de un gran proyecto que ahora cumple diez años.