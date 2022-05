Una científica de Cádiz, clave en la reapertura del caso de la madre condenada por matar a sus cuatro bebés

Australia revisará por segunda vez el caso de Kathleen Folbigg, condenada a prisión en 2003 por la muerte de sus cuatro hijos, después de que surgieran dudas sobre la causa del fallecimiento de los menores, informan este miércoles las autoridades locales. En la reapertura del caso han sido determinantes los estudios realizados por la inmunóloga nacida en Cádiz Carola García Vinuesa, que apuntan a que los pequeños pudieron fallecer por causas naturales.

El fiscal general de la región de Nueva Gales del Sur, Mark Speakman, señaló este miércoles en un comunicado que si el ex juez Thomas Bathurst, a cargo de esta segunda investigación independiente, considera que hay una "duda razonable" de que los niños no murieron a manos de su propia madre, entonces derivará el caso al Tribunal Penal de Apelaciones.

Folbigg, quien fue condenada en 2003 a 30 años de prisión por el asesinato de tres de sus hijos y por el homicidio de otro de ellos, ha apelado sin éxito en varias oportunidades su condena. Los abogados de Folbigg, quien defiende su inocencia, argumentan que existen evidencias científicas que podrían explicar la muerte por causas naturales y genéticas de los cuatro menores, entre 1989 y 1999 y con edades comprendidas entre los 19 días y los 18 meses.

En marzo de 2021, unos noventa científicos, entre ellos expertos en trastornos genéticos, firmaron una petición pidiendo a la gobernadora general de Nueva Gales del Sur, Margaret Beazley, el perdón y la liberación de la mujer de 54 años al considerar que existen fuertes evidencias que demuestran su inocencia.

El equipo liderado por Carola García Vinuesa publicó en 2019 un estudio científico en la revista Eurospace donde señalaba que dos de las niñas de Folbigg habrían fallecido debido a una mutación genética llamada CALM2 que causa la muerte súbita cardíaca. Speakman, quien se ha negado a indultar a Folbigg al considerarlo "inapropiado", recalcó que solo una investigación "transparente, pública y justa" puede dar claridad sobre los hechos. En 2018 ya se realizó una primera revisión judicial que fue desechada por un magistrado un año más tarde, al igual que su consiguiente apelación en marzo de 2021.

Instead of a pardon, an inquiry into Kathleen Folbigg's convictions for killing her children has been announced based on the genetic evidence. Whilst this prolongs the incarceration of an innocent woman, we hope it will exonerate her. https://t.co/H1rlbe856V via @ABCaustralia