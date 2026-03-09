Chipiona volverá a abrir el calendario en Andalucía con la Feria del Moscatel, del 8 al 12 de abril

El Ayuntamiento de Chipiona ha presentado oficialmente la quinta edición de la Feria del Moscatel, que se celebrará del miércoles 8 al domingo 12 de abril en la avenida de la Constitución, el mismo emplazamiento que en años anteriores.

El acto de presentación, organizado por la Delegación de Fiestas, ha servido también para dar a conocer el cartel anunciador del evento, elaborado por el departamento municipal de diseño gráfico.

Durante la presentación, el alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, destacó la relevancia que ha ido adquiriendo esta feria en el municipio y recordó que se trata nuevamente de la primera que se celebrará en Andalucía. El regidor explicó además que los trabajos preparatorios para el desarrollo del evento ya se encuentran en marcha.

Por su parte, el delegado de Fiestas, Francisco Javier Query, señaló que la feria continúa consolidándose dentro del calendario festivo local y puso en valor el atractivo del cartel que anunciará la edición de este año. El responsable municipal también agradeció la colaboración de los distintos departamentos del Ayuntamiento, así como la implicación de los caseteros y de los establecimientos participantes en la organización del evento.

La Feria del Moscatel contará con un programa de actividades que, según adelantó la Delegación de Fiestas, se dará a conocer próximamente. La cita busca promocionar uno de los productos más representativos de la localidad y atraer tanto a vecinos como a visitantes durante los días de celebración.