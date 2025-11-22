De “Chipiona sigue avanzando” a “no hay proyecto”: el Ayuntamiento rectifica con Villa Gloria

Imagen publicada por el propio Ayuntamiento tras la reunión con la empresa privada 'EUFIDE' para el proyecto del futuro hotel en Villa Gloria.

En el corazón de la avenida de Regla, una de las zonas más reconocibles y simbólicas de Chipiona, se alza desde hace más de un siglo Villa Gloria, una casona señorial de 1905 rodeada de jardín y dominada por una araucaria centenaria que forma parte inseparable del paisaje costero. Su perfil es bien conocido por vecinos y visitantes. Sin embargo, su futuro ha quedado en entredicho tras un anuncio, a bombo y platillo, del propio Ayuntamiento el pasado 12 de noviembre anunciando la futura construcción de un hotel de 4 estrellas y 52 habitaciones, con una inversión privada superior a los 7 millones de euros, justo en la parcela donde se ubica Villa Gloria.

El anuncio incluía la participación del alcalde Luis Mario Aparcero en una reunión con la empresa promotora EUFIDE y destacaba la creación de empleo y el impulso al turismo. El mensaje concluía con un tono optimista: “Chipiona sigue avanzando.” La reacción ciudadana fue inmediata y masiva, con una gran cantidad de comentarios contra este anuncio del gobierno local. En apenas unas horas comenzó a circular una petición de firmas en defensa de Villa Gloria, calificando la casa como un símbolo cultural irremplazable y advirtiendo del riesgo de su demolición.

La argumentación de la petición apelaba al valor histórico del edificio y al sentido de identidad comunitaria: “Proteger Villa Gloria no es conservar ladrillos, sino preservar nuestra historia.” El texto exigía que se declarase Bien de Interés Cultural (BIC) y que se evaluaran alternativas sostenibles para evitar la pérdida del inmueble.

Maqueta 3D del hotel presentado por el Ayuntamiento en Villa Gloria. / Ayuntamiento de Chipiona

Vecinos y colectivos patrimonialistas denunciaron lo que percibían como un ejemplo de especulación urbanística y falta de protección del patrimonio local: “Un crimen paisajístico, urbanístico y etnográfico"; “Chipiona apenas tiene figuras de protección; si no se vigila, el patrimonio se pierde"; “Que reformen, pero que no derriben. Así también se genera empleo".

La araucaria, por su parte, se convirtió en un símbolo adicional de resistencia. Para muchos chipioneros, el árbol forma parte del imaginario colectivo, una pieza verde que acompaña el paseo marítimo desde hace generaciones.

¿Matización o reculación?: “No hay proyecto presentado”

Ante el revuelo, dos días más tarde del post anunciando el proyecto, el concejal de Urbanismo, Pepe Mellado, emitió un mensaje destinado a enfriar la situación: afirmó que no existe ningún proyecto registrado para construir un hotel en la avenida de Regla y que las infografías que circulaban eran simples representaciones previas sin validez técnica.

Mellado subrayó que la propuesta, tal como se había visto en redes, no cumple actualmente con el PGOU ni con el Plan Especial de las Zonas Tradicionales. Y añadió que cualquier iniciativa futura tendría que pasar rigurosos filtros jurídicos, urbanísticos, ambientales y de protección patrimonial. El mensaje era claro: no hay nada aprobado, ni siquiera solicitado. Pero las dudas ya estaban servidas en la población. Si no hay proyecto ni las maquetas cumplen con la normativa; ¿por qué se anuncian a bombo y platillo?

La nueva información pronunicada por el teniente de alcalde levantó más dudas que certezas. Tanto es así que, nuevamente, un día después, fue el propio alcalde, Luis Mario Aparcero, quien trataba de aclarar la situación y responder a las principales inquietudes de la ciudadanía. Según Aparcero:

La iniciativa es privada , presentada por los propietarios del suelo y del edificio.

, presentada por los propietarios del suelo y del edificio. El ayuntamiento no va a construir ningún hotel.

ningún hotel. La reunión anunciada era únicamente una primera toma de contacto para evaluar la viabilidad de la idea.

para evaluar la viabilidad de la idea. Villa Gloria se encuentra en un área catalogada como Conjunto Urbano de Interés Histórico y Ambiental, por lo que cualquier obra debe ajustarse estrictamente a la normativa protectora.

Uno de los puntos más sensibles —el destino de la araucaria— fue abordado de forma contundente: “No se va a cortar ese árbol. Ese árbol permanecerá en ese lugar. No hace falta recoger firmas.” El alcalde también insistió en que todas las decisiones se tomarán siguiendo los informes de los técnicos municipales y que el proyecto se encuentra “en fase previa”, sin licencias solicitadas ni documentos formales.

La araucaria en la entrada del edificio Villa Gloria en la Avenida de Regla.

El eterno conflicto entre patrimonio y desarrollo

Pese a las aclaraciones, el debate ha dejado en evidencia una tensión latente en Chipiona: la confrontación entre el impulso turístico y la protección del patrimonio histórico y paisajístico. Para quienes defienden el proyecto, que también los hay, una infraestructura hotelera de calidad aumentaría la oferta turística, generaría empleo y consolidaría a Chipiona como un destino competitivo.

Para quienes se oponen, la pérdida de Villa Gloria sería irreparable, pues la avenida de Regla perdería uno de sus últimos vestigios arquitectónicos antiguos, se renunciaría una oportunidad de rehabilitación y puesta en valor, y quedaría abierta la puerta a un modelo urbanístico que prioriza la construcción frente a la conservación.

A día de hoy, no existe un documento oficial que confirme la construcción del hotel. La iniciativa está en estudio y deberá someterse a un complejo proceso administrativo y técnico, que incluye:

Evaluación del impacto urbanístico.

Estudio de impacto ambiental.

Análisis patrimonial conforme al PGOU y al Plan Especial.

Garantía de preservación del arbolado protegido.

Pero la discusión traspasa lo técnico para llegar a lo emocional: Villa Gloria es un elemento cargado de memoria y afecto, y así lo ha hecho saber el pueblo chipionero. La posibilidad de su desaparición ha movilizado a vecinos que rara vez participan en debates urbanísticos, defendiendo la identidad de Chipiona, y provocando el rechazo generalizado a este proyecto que, de cualquier manera, ha empezado muy mal gestionado por el propio Ayuntamiento.