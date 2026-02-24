Chipiona inaugura su primer punto limpio, que abrirá en marzo

La localidad de Chipiona ha inaugurado su primer punto limpio, una infraestructura destinada a optimizar la recogida y tratamiento de residuos domésticos y fomentar prácticas de reciclaje entre la ciudadanía. El proyecto, situado en la urbanización Costa Ballena, ha supuesto una inversión de 521.146,47 euros, cofinanciados por la Junta de Andalucía y fondos europeos FEADER.

El nuevo punto limpio, con una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados, está diseñado para atender a los más de 20.000 habitantes del municipio, cuya población aumenta considerablemente durante la temporada estival. La instalación permitirá tratar de manera diferenciada residuos voluminosos, restos vegetales, escombros, aparatos eléctricos y electrónicos, así como residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo aceites usados, pilas, pinturas o pequeños electrodomésticos.

Durante la inauguración, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, destacó que la infraestructura ofrece un espacio “adecuado, accesible y seguro” para depositar residuos que requieren una gestión específica. Asimismo, señaló que la instalación cumple con las normativas europeas, estatales y autonómicas que establecen incrementos progresivos en los porcentajes de residuos destinados a la reutilización y el reciclaje hasta 2035.

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, agradeció la colaboración de la Junta de Andalucía y resaltó la importancia de la implicación de los vecinos para garantizar un uso responsable de las instalaciones, evitando vertidos incontrolados. Por su parte, la consejera subrayó que la cooperación entre administraciones facilita la ejecución de infraestructuras que contribuyen a la economía circular y a la protección del medio ambiente.

El proyecto ha generado 644 jornales y ha sido ejecutado en un plazo aproximado de cuatro a seis meses. La gestión del punto limpio ha sido adjudicada a la UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas S.A. y Althenia S.L. UTE Chipiona. Según el Ayuntamiento, la apertura oficial al público está prevista para marzo, tras la aprobación de una modificación presupuestaria.

Con esta infraestructura, Chipiona se suma a los municipios gaditanos que ya cuentan con puntos limpios y se adapta a los objetivos de reciclaje y reutilización establecidos por la normativa europea y autonómica. La nueva instalación permitirá a los vecinos depositar sus residuos de forma diferenciada, evitando que acaben en contenedores inadecuados o en el entorno natural, y mejora la gestión de residuos en un municipio que recibe miles de turistas cada verano.

La construcción de este punto limpio se enmarca en la estrategia de la Junta de Andalucía para ampliar la red de instalaciones de gestión de residuos domésticos, el Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030), que acumula una inversión de 17,1 millones de euros en 34 puntos limpios en la región, destinando 2 millones a la provincia de Cádiz. Además, la Junta ha destinado 217,6 millones de euros en los últimos años a proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos, incluyendo subvenciones a ayuntamientos y entidades locales.