CGT presenta denuncia por "incumplimiento del convenio" de la firma del transporte urbano en Arcos

El Sindicato de Transportes y Comunicaciones CGT de Cádiz ha presentado este lunes diversas denuncias contra la empresa Transportes Urbanos de Arcos por "incumplimientos sistemáticos del convenio colectivo y normativas laborales que afectan directamente a las condiciones de trabajo de su plantilla. Estas irregularidades abarcan jornadas laborales, descansos, vacaciones y salarios, vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores", informa a través de un comunicado.

CGT de Cádiz denuncia el "incumplimiento de la jornada semanal de 39 horas por partes de la empresa, donde no se realizan los descansos obligatorios diarios entre jornadas laborales y la negación por parte de la empresa de cumplir con los dos días de descanso semanal recogido en el Convenio Colectivo. La empresa no registra ni abona los tiempos no relacionados directamente con la conducción, como periodos de espera o tiempos de comida durante las rutas, además, carece de un sistema fiable para registrar la jornada laboral, lo que constituye una infracción grave según la normativa vigente. No existe un calendario laboral preestablecido como especifica el articulado del convenio y los trabajadores no reciben un preaviso adecuado, dificultando la conciliación familiar y laboral. Al carecer de calendario de vacaciones, la comunicación previa de las fechas de vacaciones con los dos meses de antelación exigidos por ley no se cumple y estas, son impuestas según las necesidades empresariales, sin opción de planificación para los empleados".

Por todo esto, el sindicato ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo de Cádiz estos hechos.