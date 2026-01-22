Cerradas varias pasarelas de la playa de El Palmar tras sufrir daños a causa de los últimos temporales

El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera ha procedido al cierre de varias pasarelas en la playa de El Palmar al estar "gravemente dañadas" debido a las abundantes lluvias de los últimos temporales registrados en la provincia de Cádiz.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento están documentando los desperfectos detectados con el objetivo de remitir los informes correspondientes a la Demarcación de Costas para su valoración y futura reparación una vez finalicen los episodios de temporales.

Mientras tanto, y como medida preventiva, se va a proceder al balizamiento y precinto de aquellas pasarelas que presenten un mayor deterioro o riesgo para la seguridad, ha informado el Ayuntamiento en una nota, en la que se ha pedido a vecinos y visitantes que respeten estas señalizaciones y extremen las precauciones.

El alcalde de Vejer, Antonio González, ha visitado la zona para conocer de primera mano estos daños junto a la concejala especial para el desarrollo de El Palmar, Dolores de Melo, el concejal de Servicios Municipales, Manuel Jesús Melero, y personal técnico municipal.

González ha explicado que ya se ha contactado con la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, para trasladarles la situación y coordinar actuaciones, señalando que "lo primero es garantizar la seguridad". Es por eso que se ha restringido el acceso a la playa en aquellas pasarelas que se encuentren en peor estado o presenten riesgo de desplome. "Lo importante ahora es ser previsor", ha apostillado.

El alcalde también ha indicado que una vez que concluyan las lluvias, se ha acordado con Demarcación de Costas planificar "una intervención extraordinaria" con los informes técnicos pertinentes para acometer la restitución y reparación de las pasarelas afectadas.

Desde el Ayuntamiento de Vejer han trasladado su agradecimiento por "la colaboración y disposición" mostrada por Costas para abordar esta situación "a la mayor brevedad posible".