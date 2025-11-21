El Centro de Información de la Mujer de la Sierra de Cádiz recibe uno de los Premios Menina de Igualdad

El Centro de Información de la Mujer de la Sierra de Cádiz ha sido distinguido con uno de los Reconocimientos Menina 2025 que otorga el Ministerio de Igualdad, a propuesta de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, con motivo del Día Internacional de Violencia de Género.

Sus más de 30 años de trayectoria avalan a este centro como un referente en igualdad y apoyo a mujeres rurales. En 2024 atendió a 1.868 mujeres, 597 de ellas víctimas de violencia de género, consolidando su papel esencial en el empoderamiento femenino.

El Centro de Información a la Mujer (CIM) de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz es un recurso estratégico y fundamental que, con más de tres décadas de existencia (creado el 20 de mayo de 1991), se ha consolidado en la comarca como un pilar en la promoción de la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia de género. Opera con tres sedes (Villamartín, Olvera y Ubrique) y presta un servicio crucial a la zona, cubriendo un total de 19 municipios donde el 49,5% de sus habitantes son mujeres.

En reconocimiento a su labor constante y especializada en la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito rural, la institución fue galardonada en 2021 con el Premio Feminismo Rural otorgado por la Diputación de Cádiz, un hito que subraya su impacto significativo más allá de las cifras.

El CIM ofrece una atención directa, integral y multidisciplinar a las mujeres de la Sierra de Cádiz. Su actividad principal se centra en el asesoramiento jurídico, la atención psicológica y la información social, con un foco prioritario en la intervención con víctimas de violencia de género.

Gracias a este enfoque integral, la institución es un motor de cambio social con un alto impacto cuantitativo. Solo en 2024, elel CIM gestionó 4.944 consultas de las cuales 1.868 fueron mujeres atendidas individualmente. El CIM asegura un acompañamiento seguro, cercano y profesional a casi 2.000 mujeres anualmente, siendo el primer punto de contacto para muchas en situaciones de vulnerabilidad.

DIPLOMA A LA ASOCIACIÓN VICTORIA KENT

Por su parte, en esta edición de los Premios Menina, la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent recibirá también un reconocimiento en forma de diploma honorífico por su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres en el Campo de Gibraltar.

Desde sus inicios, la misión principal de la asociación ha sido doble: por un lado, erradicar cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres; y, por otro, ofrecer apoyo integral a aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

El trabajo de la Asociación Victoria Kent se articula en torno a varias áreas estratégicas que demuestran la amplitud y profundidad de su impacto: la lucha contra la violencia de género; la inclusión social; la promoción de la igualdad; y el empoderamiento y la empleabilidad.

La plataforma realizan concentraciones silenciosas mensuales, generalmente el último jueves o viernes de mes en la Plaza Alta de Algeciras, para alzar la voz contra la Violencia de Género.

También destacan por su trabajo con personas en situación o riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata y/o explotación sexual, población inmigrante, e incluso personas reclusas y exreclusas, ofreciendo atención social, psicológica, jurídica y formativo-laboral multidisciplinar.