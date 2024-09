Caso Gabriel Barroso, de Torre Alháquime: El PSOE trabaja en una moción en el Senado para que grandes dependientes no pierdan su pensión

El alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, recuerda que el Grupo Socialista del Senado ya trabaja en una moción para modificar el artículo 363.5 del RDL 8/2015, de 30 de octubre de la Ley de Seguridad Social con el objeto de que no pierdan la pensión no contributiva los dependientes que rescatan un seguro como le ha pasado a su hermano Gabriel. El caso de Gabriel Barroso, dice, es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en muchos hogares españoles con personas grandes dependientes. Recordar que Gabriel, este vecino de Torre Alháquime, está abocado a los cuidados integrales por parte de su familia y personas cuidadoras. Incluso respirar y comer ha de hacerlo con asistencia externa.

El regidor y hermano explica que "la sorpresa llegó cuando Gabriel recibió una carta de la Consejería Inclusión Social, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía donde anunciaba, no solo la revocación de su pensión no contributiva, sino que exigía la devolución de las mensualidades de enero a abril de 2024, tras haber superado los umbrales de renta establecidos, según la Tesorería de la Seguridad Social, después de haber rescatado un producto financiero".

Haciendo cálculos, Pedro Barroso, lamenta que “la pérdida de los 776 euros de paga no contributiva supone al año que Gabriel cuente con 10.875 euros menos para su cuidado. Todo a consecuencia de que mis padres hayan sido precavidos. Tras haber rescatado el capital de un seguro de vida que han ahorrado con esmero y esfuerzo para cubrir las necesidades de mi hermano se encuentran con este marrón”.

“Para colmo de males, también se le obliga a pagar el 40% de todo el gasto farmacéutico, que no solo conlleva la medicación, sino también ciertos artículos de higiene”, ha lamentado Barroso. Se queja de que “en un mes, en la farmacia, Gabriel puede tener un gasto que supera los 120 euros”.

El hecho de no recibir la pensión no contributiva, asignada por su incapacidad al no poder haber trabajado nunca, se une un gasto adicional de tratamientos médicos y la devolución de los 2.023 euros del periodo entre enero y abril de 2024. “Es inadmisible que se castigue así a familias humildes y responsables. Estoy seguro de que habrá muchos más casos como este. El hecho de que unos padres trabajadores se hayan esmerado y esforzado en pagar durante 30 años un seguro de vida para contribuir al mejor bienestar para su hijo no debe, jamás, ser penalizado”.

Para Barroso, “eso es una atropello a la democracia y al propio artículo 49 de nuestra Constitución. Por eso estoy haciendo todo lo que está en mi mano para revertir la situación”. También ha dejado claro que, “lo hago, no por mi hermano en particular, sino por todas las familias que están viviendo esta misma situación de injusticia social”.

La condición política de Pedro Barroso lo ha llevado a llamar a todas las puertas que le han sido posible. El pasado mes de agosto, fue recibido en Sevilla por Macarena Álvarez, directora del gabinete de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ese encuentro, al que lo acompañó el senador socialista por Cádiz, Alfonso Moscoso, trasladó la idea de modificar el artículo 363.5 del RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Eso haría que las pensiones no contributivas reconocidas a los grandes dependientes fuesen compatibles con el rescate de planes de pensiones o seguros de vida.

Además de todo eso, Barroso insiste en la necesidad de que “cuando se modifique dicho artículo lo más lógico, justo y sensato sería que tuviese el carácter retroactivo que permita la ley con el fin de resarcir, al máximo, el agravio cometido contra esas familias durante todos estos años”.

Por otro lado, también ha reconocido que el propio portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, le ha trasladado el interés de agilizar, al máximo, la tramitación de esa moción. En tal caso, Barroso insiste en que “no es que sea de urgencia, es que jamás debería haberse permitido ese atropello”. Sin embargo, ha calificado de “muy satisfactoria la respuesta y agradece la diligencia con la que el grupo del PSOE está trabajando”. Ha concluido diciendo que, “ojalá, cuanto antes, tengamos la noticia de la aprobación de esa propuesta y se puedan iniciar las tramitaciones parlamentarias para su modificación”.